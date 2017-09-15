 أم تعلم ولدها المعاق الإصرار - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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أم تعلم ولدها المعاق الإصرار




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