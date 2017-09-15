صحة تبوك تكشف تفاصيل كسر رجل طفل معاق - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أوضحت صحة تبوك تفاصيل، وحقائق واقعة اتهام ذوي أحد الأطفال المعاقين، قسم العلاج الطبيعي، بمستشفى الملك خالد، بكسر رجل ابنهم أثناء إجراء جلسات علاجية له.

وقال عطالله العمراني، المتحدث باسم صحة تبوك: «تلقت صحة المنطقة شكوى من والد الطفل، المذكور، يفيد بتعرض ابنه للكسر أثناء جلسة علاج طبيعي، وبناء على ذلك وجه مدير المستشفى بتشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها أطباء استشاريون، وتبين أنه يعاني من شلل ثنائي دماغي تصلبي، وتم تحويله في وقت سابق من مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بتوصية من الطبيب المعالج هناك».

وأضاف: «تم إجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة، وتمارين إطالة بالمستشفى، وصلت لخمس جلسات على فترات، وأثناء الجلسة السادسة، أجرى المعالج تمرين الإطالة للقدم اليمنى، دون أي شكوى منه، وعند بداية التمرين أحس الطفل بألم فتوقف المعالج مباشرة».

وتابع: «أكدت اللجنة المشكلة لمتابعة الأمر، أنه لا يمكن الجزم بأن الكسر حدث خلال جلسات العلاج الطبيعي، خاصة أن والده يجري جلسات لابنه بأحد المراكز الخاصة، وأن مثل هذه الحالات معرضة للكسور التلقائية، عند الحركات العادية، وذلك بسبب طبيعة المرض الذي يؤدي لضعف العظام».

ولفت العمراني، أن الطفل خضع للفحوصات والكشف الطبي، وتبين أنه يعاني من شرخ بأعلى عظمة القصبة اليسرى، وقدمت له العناية الطبية اللازمة.

كان ذوو الطفل زياد حسن المطيري، طالبوا بمعاقبة المتسبب في كسر رجل ابنهم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أثناء العلاج الطبيعي الذي يتلقاه بمستشفي الملك خالد في تبوك، بحسب وصفهم.