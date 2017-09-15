" التعليم " : اليوم الدراسي في المملكة أقصر من المتوسط العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف الجابري، أن اليوم الدراسي في المملكة هو أقصر من المتوسط العالمي، مشيراً إلي أن قرار زيادة زمن اليوم الدراسي 60 دقيقة للنشاط، في إطار المعقول، وأن زيادة ساعة النشاط لا تعني زيادة ساعات العمل الأسبوعية للمعلمين؛ ولايخالف نظام الخدمة المدنية.

وقال في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم، أمس الخميس، أنه سيتم حل الصعوبات المصاحبة، لتقارب تقارب موعد خروج الطلاب والموظفين بعد زيادة زمن اليوم الدراسي.