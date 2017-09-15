" التعليم " : اليوم الدراسي في المملكة أقصر من المتوسط العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

” التعليم ” : اليوم الدراسي في المملكة أقصر من المتوسط العالمي
أكد وكيل وزارة التعليم للبنين، الدكتور نياف الجابري، أن اليوم الدراسي في المملكة هو أقصر من المتوسط العالمي، مشيراً إلي أن قرار زيادة زمن اليوم الدراسي 60 دقيقة للنشاط، في إطار المعقول، وأن زيادة ساعة النشاط لا تعني زيادة ساعات العمل الأسبوعية للمعلمين؛ ولايخالف نظام الخدمة المدنية.
وقال في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم، أمس الخميس، أنه سيتم حل الصعوبات المصاحبة، لتقارب تقارب موعد خروج الطلاب والموظفين بعد زيادة زمن اليوم الدراسي.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انا معلم مدرستنا مافيها مكان للنشاط ولا أدوات ابغى اعرف انتم تنزلون للميدان
((دغريري ))[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
التعليم أصبح ضغط رهيب
وزارة _إعلام _مجتمع
تحارب المعلمين اعانهم الله ونصيحة مني اهربوا من وظيفة معلم أو معلمة لأنكم ستحاربون
حسبي الله ونعم الوكيل
فايز الشهري[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 43 دقيقة
ليس هناك مشكلة ولكن ، نفسيات المعلمين العرب لا تتحمل الضغط العالي في العمل ، والأجانب ليس لديهم مشكلة لأنهم سيجدون مقبل مالي عالي ليعملوا ١٢ ساعة وانت تستحدث ساعة لا منهجية لتخرج من بدل إضافي ، ليس لديك بوفيه راقي ليفر وجبة الغداء للمعلمين والطلاب بعد الظهر ، وأخيرا جايب شركات وأسر منتجة لتشغيل المقاصف فانظر ماذا تقدم ، هذه وجهة نظر فقط