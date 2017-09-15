 المعلمون يرفضون قرار وزير التعليم بالعمل ساعة إضافية - صحيفة صدى الالكترونية

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المعلمون يرفضون قرار وزير التعليم بالعمل ساعة إضافية

المعلمون يرفضون قرار وزير التعليم بالعمل ساعة إضافية
عادل الحربي(صدى):

رفض بعض المعلمين والمعلمات، قرار وزير التعليم الدكتور أحمد عيسى، بالعملَ ساعةً إضافيةً للأنشطة اللاصفية.

وعبر عدد من المعلمات عن غضبهن من القرار عبر وسم ” #المعلمات_يرفضن_الساعة_الإضافية ” ، حتى صعد الوسم للترند؛ حيث وجهت المغردة ” نورة العتيبي ” للوزير قائلة: ” ‏سعادة الوزير أريد من وقتك ساعة استضافة مني لك في مدرستي، وبعدها قرّر جزاك الله خيرًا، لا تتخبط بقراراتك وأنت لم ترَى.

وذكر ” سليمان الهويريني ” : “‏ نحن في الميدان ونعلم يقينًا النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت، وحصص ما بعد الظهر متعبة للطالب قبل المعلم ” ، فيما قال المستشار النفسي والتربوي “خالد الشهري: “من حقهن أن يرفضن ومن واجب المسؤول أن يقدر آثار القرار المتعجل وميقات تنفيذه ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 5 دقائق

النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت،

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