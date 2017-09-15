المعلمون يرفضون قرار وزير التعليم بالعمل ساعة إضافية - صحيفة صدى الالكترونية

المعلمون يرفضون قرار وزير التعليم بالعمل ساعة إضافية
رفض بعض المعلمين والمعلمات، قرار وزير التعليم الدكتور أحمد عيسى، بالعملَ ساعةً إضافيةً للأنشطة اللاصفية.
وعبر عدد من المعلمات عن غضبهن من القرار عبر وسم ” #المعلمات_يرفضن_الساعة_الإضافية ” ، حتى صعد الوسم للترند؛ حيث وجهت المغردة ” نورة العتيبي ” للوزير قائلة: ” سعادة الوزير أريد من وقتك ساعة استضافة مني لك في مدرستي، وبعدها قرّر جزاك الله خيرًا، لا تتخبط بقراراتك وأنت لم ترَى.
وذكر ” سليمان الهويريني ” : “ نحن في الميدان ونعلم يقينًا النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت، وحصص ما بعد الظهر متعبة للطالب قبل المعلم ” ، فيما قال المستشار النفسي والتربوي “خالد الشهري: “من حقهن أن يرفضن ومن واجب المسؤول أن يقدر آثار القرار المتعجل وميقات تنفيذه ” .
مطب[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 5 دقائق
النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت،