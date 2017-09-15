الإثنين.. جامعة الأمير سطام تنظم اللقاء التعريفي لطلاب السنة التحضيرية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تنظم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأثنين القادم اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للعام الجامعي 1438-1439هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعذيز الحامد، وذلك بمسرح المدينة الجامعية في مقر الجامعة بمدينة السيح.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام على لقاء الطلاب بمعالي مدير الجامعة، ولقاءات مع عميد القبول والتسجيل، وعميد تقنية المعلومات ، وعميد شؤون الطلاب ، كما يشتمل على عدد من المحاضرات وحلقات العمل المتعددة حول تطوير الذات وإدارة الوقت وبناء شخصية الطالب الجامعي يقدمها عدد من المحاضرون المتخصصون.

وأكدت عمادة السنة التحضيرية أهمية حضور الطلاب والطالبات لهذا اللقاء التعريفي الذي يساعدهم على التعرف على الأنظمة التي تمكنهم من شق طريقهم بنجاح خلال دراستهم الجامعية.