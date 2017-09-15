جامعة الجوف تستعد لعودة 28 ألف طالب وطالبة.. الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تستعد جامعة الجوف لاستقبال 28655 طالباً وطالبة الأحد المقبل , ينتظمون في 17 كلية وأكثر من 85 تخصصاً و 65 قِسماً بالجامعة في مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل, حيث يبلغ عدد الطلاب 12694 طالباً, بينما يبلغ عدد الطالبات 15961 طالبةً.

ويتوزع طلاب جامعة الجوف في بحسب المحافظات بعدد 8986 طالباً يدرسون في 11 كلية في مدينة سكاكا, وفي محافظة القريات يبلغ عددهم 2279 طالباً يدرسون في 3 كليات , و في طبرجل 1429 طالباً يدرسون في كليتن , بينما يبلغ عدد الطالبات في كليات سكاكا 7934 طالبة , وفي القريات 4770 طالبة , وفي طبرجل 2746 طالبة , وفي دومة الجندل 511 .

وتحتضن الجامعة عدداً من الكليات النوعية حيث يبلغ عدد طلاب وطالبات كلية الطب 385 طالباً وطالبة, فيما يبلغ عدد طلاب وطالبات كلية طب الأسنان 178 طالباً وطالبة, وعدد طلاب وطالبات كلية الصيدلة 415 طالباً وطالبة, في حين يبلغ عدد طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا 1025 طالباً وطالبة, وعدد طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات 386 طالباً وطالبة, وعدد طلاب كلية الهندسة 593 طالباً وطالبة, وعدد طلاب وطالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات 913 طالباً وطالبة.

وكانت أنهت جامعة الجوف قبول 6415 طالباً وطالبة للعام الجامعي 38/39 هـ وكذلك تسجيل جداولهم ، حيث تم قبول 1957 طالباً و 1769 طالبة في مقر سكاكا، وفي القريات 625 طالباً و 1073 طالبة، أما طبرجل فقد قُبل فيها 370 طالباً و 621 طالبة.

وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر الشمري أنه نتيجة لنجاح القبول الالكتروني في العام الماضي وما تم تحقيقه من تميز في الانجاز بتطبيق خدمة تثبيت القبول الكترونياً دون الحاجة إلى إرسال ملفات ورقية حيث قامت العمادة بالحصول على بيانات الطلاب والطالبات الكترونياً عن طريق نظام نور والمركز الوطني للقياس والتقويم , فأن العمادة واصلت القبول للعام الحالي 1438/1439هـ , حيث كان قبول الطلبة الكترونياً بجميع خطواته.

وبين الشمري أن عمادة القبول والتسجيل قد شرعت منذ مطلع الشهر الجاري في تنفيذ عدد من العمليات الأكاديمية، حيث وُضعت اللمسات الأخيرة على الجداول الدراسية، ونُفذت عمليات الحذف والإضافة، وتغيير المقر الدراسي، والبت في طلبات إعادة القيد للطلبة المنقطعين عن الدراسة والمفصولين أكاديمياً، والتحويل الداخلي والخارجي، وتغيير نوع الدراسة، وكذلك تأجيل الدراسة، وطلبات الزيارة الداخلية والخارجية، وكل ذلك يتم بشكل إلكتروني متكامل، عبر منظومة تقنية متطورة توفر على المستفيدين والمستفيدات الوقت والجهد.

من جهته تقوم مختلف قطاعات الجامعة من كليات وعمادات مساندة وإدارات، بأعمالها المختلفة ضمن عملية الاستعداد وتهيئة مقرات الدراسة في المدينة الجامعية ومجمع الطالبات بسكاكا، ومثيلاتها من مقرات الدراسة في القريات وطبرجل ودومة الجندل , إستعداداً لعودة الطلاب والطالبات.

كما قامت عمادة القبول والتسجيل ومختلف كليات الجامعة في سكاكا والقريات وطبرجل، منذ مطلع هذا الأسبوع، في وضع اللمسات النهائية على الجداول الدراسية، والبت في طلبات إعادة القيد، والحذف والإضافة، وغيرها من العمليات والخدمات التي تسبق عادةً انطلاق الدراسة الجامعية.

من جهته أشار معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ما توفره الدولة من دعم ورعاية للتعليم، مؤكداً على منسوبي الجامعة ضرورة بذل الجهود المخلصة والالتزام بأفضل أداء ممكن، للمساهمة في نهضة الجامعة والوطن، داعياً الجميع إلى التمسك بقيم هذه البلاد الطاهرة، والالتفاف حول قيادتها الرشيدة، ودعا أبنائه وبناته الطالبات لبداية عاماً جديد مليء بالجدية والعمل وتحقيق الطموح، ومؤكداً على أن الجميع وجد هنا من أجلهم ومن أجل تقديم كفاءات عالية لهذا الوطن.