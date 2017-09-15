بالفيديو.. خاسر الدوسري زعم وجود مظاهرات في بني مالك تعرف على الحقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المالكي (صدى):

زعم خاسر الدوسري المعارض السعودي وأحد المحرضين على الفتنة عبر حسابه بـ ” تويتر ” عن وجود مظاهرات في بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوب الطائف أمام أحد المساجد وقد دعم تغريدته الكاذبة بمقطع فيديو.

هذا وقد رد أبناء بني مالك من مشائخ وأعيان ومثقفين أن الفيديو يعود لاحتفال بني مالك برجال الأمن بعد القضاء على أحد الهالكين التابعين لتنظيم داعش وذلك بقصر النور بـ صيادة بني مالك.

وتعلن قبائل بني مالك كافة ولاءها للوطن متبرأة من كل شخص يحاول المساس بأمن الوطن ومواطنيه.