صورة " سيلفي " تدفع السيدات لطلب الإعتقال - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تسبب انتشار صورة ثلاثة ضباط وسيمين بشكل كبير في شبكات التواصل ، في إثارة الأهتمام بشرطة ولاية فلوريدا الأمريكية المنكوبة .

ونشرت الصورة في الحساب الرسمي لشرطة مدينة غينزفيل مع تعليق جاء فيه: ” نوردمان، وهاميل ورينغرينغ، جزء من طاقم العمل في المناوبة الليلية. يستعدون لبعض العمل #إيرما ” .

وتركزت التعليقات على الإعجاب بوسامة الضباط، وذهبت بعض السيدات إلى المطالبة باعتقالهن على أيدي هؤلاء الضباط.

ودفعت هذه التعليقات الشرطة إلى إصدار بيان ذكرت فيه اسم الوحدة التي يعمل فيها الضباط الثلاثة، داعية المواطنات إلى عدم الاتصال برقم 911 لطلب دعم هذه الوحدة إلا في حالة الضرورة القصوى، نظرا لانشغالها بأعمال الطوارئ الناجمة عن الإعصار.

ولم يخل بيان الشرطة من طرافة، إذ قالت: ” يمكننا التأكيد أن دان ورينغرينغ (أقصى اليسار) أعزب ” .

وقالت الشرطة في بيانها إن التعليقات النسائية سببت إحراجا لقائد الشرطة في المدينة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سرور الضباط بإعجاب ملايين السيدات بهن.