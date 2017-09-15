 الرئيس الأمريكي يستغل تفجير مترو لندن للدفاع عن قرار حظر المسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس الأمريكي يستغل تفجير مترو لندن للدفاع عن قرار حظر المسلمين

الرئيس الأمريكي يستغل تفجير مترو لندن للدفاع عن قرار حظر المسلمين
واشنطن(صدى):

استغل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفجير مترو لندن للدفاع عن سعيه لحظر دخول المسلمين من 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقال ” ترامب ” إن الحظر يجب أن يكون أكبر وأكثر صرامة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نجحت فى إحراز تقدم خلال الـ9 أشهر الماضية ضد تنظيم ” داعش ” أكثر مما فعلته إدارة أوباما خلال 8 أعوام.

وأدان الرئيس الأمريكي تفجير مترو لندن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مؤكدًا أن لندن تشهد هجوما إرهابيا جديدا على أيدى ” إرهابي فاشل ” .

ودعا ” ترامب ” إلى التعامل مع الإرهابيين ” الفاشلين ” بأسلوب أكثر صرامة، موضحا أن الإنترنت هو أداة التجنيد التي يستخدموها ويجب أن يتم إيقافها واستخدامها بشكل أفضل.


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