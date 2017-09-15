نصائح لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

توجد العديد من أنواع زيت المحرك في الأسواق التي تستخدم لأغراض مختلفة. ولإختيار النوع المناسب لك تحتاج إلي فهم مجموعة من الأمور الإرشادات التي تساعدك في كيفية إختيار زيت المحرك وهي تقيم اللزوجة، رموز التصنيف. كل محرك يحتاج إلي إختيار زيت له جودة عالية لتحسين مستوي أداء المحرك. كل نوع زيت يختلف عن الأخر بإختلاف المواد المضافة وهي ما تميز كل نوع من الزيوت فمستوي اللزوجة وخدمة التصنيف قد يختلف أداء المحرك تماماً تبعاً لحالة زيت المحرك. إليك مجموعة من النصائح لكيفية إختيار زيت المحرك ؟ .

المواد المضافة للزيت : للحفاظ علي زيت المحرك بارد، نظيف، خالي من التأكل، مكرر، والمزيد من الإضافات المختلفة التي يمكن أن تشمل ما يصل من 25 % من محتوي النفط .

تصنيفات اللزوجة : اللزوجة تحدد قدرة الزيت علي التدفق .

يوجد نوعين من زيت المحرك وهما زيت أحادي اللزوجة، وزيت متعدد اللزوجة . غالباً تم تصميم معظم السيارات لكي يتم تشغيلها بزيت متعدد اللزوجة وله رقم منخفض وأرق سمكاً لكي يسهل تدفقه علي سبيل المثال الزيت برقم 10W-40 يعني أنه زيت متعدد اللزوجة ويعد 10W مؤشر يشير إلي كيفية تدفق النفط في درجات الحرارة المنخفضة ( في فصل الشتاء ) و 40 يشير إلي الكيفية التي يتدفق بها الزيت في درجات الحرارية العالية .

لكي تعرف أي مستوي لزوجة مناسب لإختياره، يمكنك قراءة دليك المالك للمحرك والتعرف علي مخطط اللزوجة .

أكواد تصنيف الزيت : عند رؤية رمز النجمة علي وعاء زيت المحرك يعني أن زيت المحرك يلبي متطلبات معاير حماية المحرك والإقتصاد في إستهلاك الوقود وذلك وفقاً لتقرير شركة صناعة السيارات الأمريكية واليابانية .

أنواع زيت المحرك :

عند إلقاء نظرة علي رفوف مخازن قطع سيارات، ستري العديد من أنواع الزيوت التي تستخدم لأغراض محددة :

سواء كانت للسيارات الجديدة، محركات التكنولوجيا الفائقة، المركبات التي تقضي أميال عالية، سيارات الدفع الرباعي وبالإضافة إلي ذلك، سوف تري مجموعة واسعة من مستويات اللزوجة. إذا كنت تقرأ دليل مالك السيارة الخاصة بك، لكي تتعرف علي ما توصي به الشركة المصنعة للسيارة والعلامات التجارية الجديدة. ويشير الدليل إلي الخطوات التي تحتاج إليها لإقتصاد أفضل عند إستهلاك الوقود، والأن دعونا نلقي نظرة حول الأنواع المختلفة للزيوت :

الزيت الصناعي : يذكر البعض أن الزيوت الصناعية تسمح للبقاء بفترة اطول بدون تغير الزيت، ويؤدي إلي إرتداد أقل في أجزاء المحرك ويساعد المحرك في العمل أثناء درجات الحرارة العالية. تم تصنيع الزيت الصناعي خصيصاً للمحركات ذات تقنية عالية . هذا الزيت يمر بسلسلة من الإختبارات الصارمة لكي يحقق أداء طويل الأمد لأن مؤشر اللزوجة يقدم حق حماية الودائع في المحرك. تحقق الزيوت الصناعية تدفق أفضل في درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة والحفاظ علي تزييت المحرك لأطول فترة حتي بعد الإستخدام المكثف ولكنه أيضاَ أعلي تكلفة من الزيت التقليدي ولا يناسب بالضرورة كل محرك .

الزيت التقليدي : سوف تجد الزيت التقليدي قياسي ويتواجد في الأسواق بأسعار معقولة ومتاحة وهذه الخيارات يلتزم بها معهد صيانة السيارات الأمريكية . الزيت التقليدي مثالي لأصحاب السيارات الجيدة .

الزيت التقليدي عالي الجودة : الزيت القياسي مناسب لكل السيارات الجديدة وجميع العلامات التجارية الرائدة التي لها مستوي خدمة SL ومتاح بدرجات لزوجة مختلفة . وعادة ما يحدد صانعي السيارات لزيت W-20 – 5W-30

خصوصاً في درجات الحرارة المنخفضة يناسبها 10W-30- خصوصاً درجات الحرارة المرتفعة . يضمن لك الزيت 4000 ميل / 4 أشهر والممارسة السليمة والحد الأدني لتغير هذا النوع هو مرتين في السنة. وإذا كان لديك سيارة بها مؤشر إلكتروني يظهر علي لوحة الإعدادات ويجب عدم تجاور هذا التحذير .

مزيج الزيوت الإصطناعية :

هذا الزيت عبارة عن جرعة من الزيوت الصناعية مختلطة مع الزيت العضوي ويتم تشكيلها لكي توفر الحماية للمحرك ودرجات الحرارة المرتفعة وهذا يعني أنهم أقل تقلباً بحيث يحدث تبخر أقل بكثير، مما يقلل من فقدان النفط ( بمعني الإقتصاد في إستهلاك الوقود ) . هذا الزيت شائع لدي سائقي الشاحنات/ سيارات الدفع الرباعي الذي يريدوا درجة حماية عالية ويتميز بتكلفة أقل .

لإختيار زيت المحرك المناسب، يجب أن تسأل نفسك الأسئلة التالية :

ما هو نوع النفط الذي تم إستخدامه ؟ إذا كانت سيارتك تسير علي ما يرام لا داعي لتغير العلامة التجارية .

ما هو نوع الزيت الذي يوصي به دليل المحرك الخاص بك ؟ إذا كانت سيارتك لا تزال تحت الضمان . يفضل إستخدام هذا الزيت وليس غيره حتي لا تبطل ضمان السيارة .

هل تعيش في مناخ بارد جداً أم حار جداً ؟ أم مناطق جبلية ؟ هل توجد تغيرات حادة في درجات الحرارة التي تعيش فيها ؟ تشمل الزيوت متعددة الأوزان مجموعة من درجات الحرارة ويفضل أن يكون الرقم مصحوب برمز W إذا كان النفط يعمل في الطقس البارد .

كم هو عمر سيارتك ؟ إذا كان لديك سيارة قديمة قد تجد أنها تعمل بزيت أحادي اللزوجة في معظم الأوقات . وإذا قمت بالتغير إلي زيت متعدد اللزوجة فجأة يؤدي إلي مشاكل في المحرك .

ما هي حالة محرك السيارة ؟ إذا كانت سيارتك تسجل عدد كبير من الأميال علي مدي عدة سنوات قد تعمل السيارة علي زيت أحادي اللزوجة 30 – 40 . وذلك لأن الزيت متعدد اللزوجة ليس سميك بما يكفي لتلين أجزاء المحرك المستهلك . وللحفاظ علي سمك الزيت بما يكفي لملء الفجوات إذا تم تشغيله بزيت 30 والتغير إلي زيت 40 أثناء فصل الصيف، عندما يكون الزيت رقيق.

المواد المُضافة إلي الزيوت :

إستخدام المواد المُضافة إلي الزيوت أحد الطرق لتحسين والحفاظ علي أداء الزيت. وخصوصاً بان درجة حرارة تحدد مجموعة من الأمور الرطوبة، الإحتراق، الصدأ، التأكل، وإليك مجموعة من المواد المُضافة إلي الزيوت:

مؤشر محسنات اللزوجة: تؤدي إلي زيت رقيق مع درجات الحرارة المرتفعة .

المنظفات : لكي يقوم الزيت بتنظيف وإزالة الودائع والمواد الصلبة ولكن الغرض الرئيسي منه هو الحصول علي سطح محرك نظيف عن طريق تثبيط تكوين الرواسب في درجات الحرارة المرتفعة والصدأ والتأكل .

المفتتات : تقوم بتفتيت الجزئيات الصلبة والحفاظ عليها في صورة محلول حتي لا تتشكل الرواسب وعند إضافة الأحماض وبعض المواد تعمل كمواد منظفة .

معدلات الإحتكاك : تقلل من إحتكاك المحرك، لذلك فهي تقتصد من إستهلاك الوقود. وتستخدم الجرافيت والموليبدينوم وغيرها من المركبات.

مضادات الأكسدة: درجات حرارة المحرك والذي يقلل من الإنبعاثات والحاجة إلي مضادات الأكسدة لمنع الأكسدة وبالتالي سماكة الزيت. بعض إضافات المواد المضادة للأكسدة تمنع التأكل

مثبطات الرغاوي: رغوة الزيت ليست فعالة كمادة للتشحيم لذلك يتم إستخدام المثبطات للفقاعات التي تحدث.

مثبطات الصدأ : تقوم بحماية الأجزاء المعدينة من الأحماض والرطوبة.

يجب أن تنتبه إلي أن المواد المضافة إلي الزيت ليست بالضرورة تؤدي إلي تحسين الزيت في الحقيقة هي يمكن أن تجعل الأمور أسوأ علي سبيل المثال مركبات الكبريت مضادة للإرتداء والخصائص المضادة للأكسدة ولكنها يمكن أن تقلل من إستهلاك الوقود وتؤثر علي عملية الحافز . وقد تقوم المنظفات بالتأثير علي توازن وتعمل المشتتات بالتأثير علي أداء المحفز .