العاصفة " جوزيه " تتحول لإعصار جديد فوق الأطلسي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

سادت توقعات بتحول العاصفة الاستوائية ” جوزيه ” إلى إعصار يهدد الحياة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة أثناء تحركه إلى المحيط الأطلسي، وفقا لـ ” سي إن بي سي “.

وسجلت سرعة الرياح القصوى للعواصف في وقت مبكر من اليوم إلى 70 ميلاً في الساعة (110 كيلو متر/ساعة) ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

ويقع مركز ” جوزيه ” على بعد 360 ميلاً (575 كيلومتراً) من الجنوب الشرقي لجزر البهاماس ويتجه غرباً إلى الشمال الغربي.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير إن الحد الأقصى من الرياح المطيرة تقترب من 35 ميلاً فى الساعة (55 كيلو متر/الساعة) ومن المتوقع أن تتعزز العاصفة الاستوائية في وقت لاحق اليوم أو غداً السبت.