محل فلافل يتسبب في نشوب عداوة بين شقيقين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تسببت الفلافل الشهيرة بفلافل ” صهيون ” في لبنان، في نشوب عداوة بين الشقيقين فؤاد (72 عاماً) وزهير (65 عاماً) صهيون، رغم انهما يتجاوران محلين لبيع الفلافل، ويفصلهما جدارٌ واحد.

وصرّح الشقيق الأكبر فؤاد، لإحدى الصحف المحلية، ” أنني أعتمد الشعار باللون الأحمر على قميصي الأبيض لأميز نفسي عن ما يسمى شقيقي، فهو بالنسبة لي شخص توفي ولا وجود له، ولا أعتبره، لأنه نكث العهد ويحاول تشويه صورة والده والمهنة التي تشتهر بها العائلة ” .

من جهته، قد يكون زهير، الذي يرتدي القميص الأبيض بالشعار الأزرق، سمع تصريح شقيقه، واكتفى بالقول: ” أخي ربما تدفعه غيرته إلى التحدث عني بهذه الطريقة، وأنا بالنسبة لي لا أعلق على هذا الكلام وكل ما أقوم به هو تطوير المهنة وافتتاح مزيد من المحلات ” .

وكان اشتهر هذا الصراع بين الشقيقين الذين يقدمان الفلافل نفسها، بالطعم والمذاق والإسم نفسه، حتّى أنّ صحيفة ” NY Times ” الأمريكية نشرت تقريراً عن عداوة الأخوين، تحت عنوان ” فلافل ضد فلافل ” ، لمّح فيه زهير ان زوجة شقيقه هي السبب وراء هذا القرار.