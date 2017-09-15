" سابك " الأولى على العالم في تحقيق الأرباح الصافية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” المركز الرابع عالميا في قائمة ” آي سي آي إس ” لأكبر 100 شركة بتروكيماويات عالميا في عام 2016، محافظة على نفس ترتيبها في عام 2015 .

وجاء ترتيب ” سابك ” بعد تحقيقها حجم مبيعات بنحو 35.42 مليار دولار في عام 2016، وحجم أصول يبلغ 84.49 مليار دولار.

فيما حققت ” سابك ” أعلى أرباح صافية من بين شركات البتروكيماويات عالميا بحوالي 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، لترتفع بذلك من المركز الثاني الذي حققته في عام 2015.

وتصدرت شركة ” باسف ” الألمانية قائمة أكبر شركات البتروكيماويات في العالم بحجم مبيعات يقدر بـ60.56 مليار دولار، تلتها ” ساينوبيك ” الصينية بـ48.26 مليار دولار ثم ” داو كيميكال ” بقيمة 48.16 مليار دولار.

وجاءت شركة ” التصنيع الوطنية ” في المركز الـ79 عالميا من حيث المبيعات، مرتفعة بذلك 6 مراكز عن ترتيبها الـ85 في عام 2015.

واحتلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ” بترورابغ ” المركز الـ 119 عالميا من حيث المبيعات، مرتفعة بذلك 6 مراكز عن ترتيبها الـ125 في عام 2015.