 أحلام لن تشتري الآيفون الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

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أحلام لن تشتري الآيفون الجديد

أحلام لن تشتري الآيفون الجديد
أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على طرح الآيفون الجديد، بحسّ فكاهتها العالي وتعاطيها مع المواضيع بطرافة استثنائية.

وغردت أحلام عبر تطبيق تويتر: ” كنت أبي اشتري الآيفون الجديد لكن البصمة بالوجه. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه.. مدري احس صعبة ” .

وكان مصممو الآيفون الجديد وضعوا تقنية بصمة الوجه، ما دفع بأحلام الى المزاح أنّ وجهها كالقمر.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 3 ساعات

اصلا ما يصلح لك لانك بلونيين اى لون يقبل سمرا بدون مكياج ولا لا حطيتى المكياج ما يقبل لو نيين ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 3 ساعات

…. بِحِــسّ فكــاهتها الـــــعالي ….؟
.
…. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه ….؟
.
…. ما دفع بأحـلام الى المـزاح أنّ وجـهها كالـقمر …..🌜.
.
يلــعَن أُم ألــسماجَه . أرجو ألمَــعذِرَه أباروح أطـرِش وأرجَـع .😂.

[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 2 ساعتين

خليكي مثلي يا احلام بعدي على الجلكسي😁❤😊

[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 29 دقيقة

ههههههه بنات يقولون لي يامحرومه❤خذي لك ايفون وحلو وكشخه ومدري ايه قلت مابيه احب جهازي الآول😂😊دامه يشتغل مابغيره فكوني من التغيير والترزز به😂😊قالت لي وحده تشبهين ام زوجي مباقي الا تحطين جوالك باالدولاب نفسها😂😂😊

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 14 دقيقة

ماله داعي الخبر

هالمشاهير لو يكتب انه فيه اي شيء لجت معه الصحف كلها

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