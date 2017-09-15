أحلام لن تشتري الآيفون الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على طرح الآيفون الجديد، بحسّ فكاهتها العالي وتعاطيها مع المواضيع بطرافة استثنائية.

وغردت أحلام عبر تطبيق تويتر: ” كنت أبي اشتري الآيفون الجديد لكن البصمة بالوجه. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه.. مدري احس صعبة ” .

وكان مصممو الآيفون الجديد وضعوا تقنية بصمة الوجه، ما دفع بأحلام الى المزاح أنّ وجهها كالقمر.