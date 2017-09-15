أحلام لن تشتري الآيفون الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

أحلام لن تشتري الآيفون الجديد
علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على طرح الآيفون الجديد، بحسّ فكاهتها العالي وتعاطيها مع المواضيع بطرافة استثنائية.
وغردت أحلام عبر تطبيق تويتر: ” كنت أبي اشتري الآيفون الجديد لكن البصمة بالوجه. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه.. مدري احس صعبة ” .
وكان مصممو الآيفون الجديد وضعوا تقنية بصمة الوجه، ما دفع بأحلام الى المزاح أنّ وجهها كالقمر.
مغرد[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 3 ساعات
اصلا ما يصلح لك لانك بلونيين اى لون يقبل سمرا بدون مكياج ولا لا حطيتى المكياج ما يقبل لو نيين ههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 3 ساعات
…. بِحِــسّ فكــاهتها الـــــعالي ….؟
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…. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه ….؟
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…. ما دفع بأحـلام الى المـزاح أنّ وجـهها كالـقمر …..🌜.
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يلــعَن أُم ألــسماجَه . أرجو ألمَــعذِرَه أباروح أطـرِش وأرجَـع .😂.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليكي مثلي يا احلام بعدي على الجلكسي😁❤😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههه بنات يقولون لي يامحرومه❤خذي لك ايفون وحلو وكشخه ومدري ايه قلت مابيه احب جهازي الآول😂😊دامه يشتغل مابغيره فكوني من التغيير والترزز به😂😊قالت لي وحده تشبهين ام زوجي مباقي الا تحطين جوالك باالدولاب نفسها😂😂😊
الروقي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 14 دقيقة
ماله داعي الخبر
هالمشاهير لو يكتب انه فيه اي شيء لجت معه الصحف كلها