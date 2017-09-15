سيدة تكشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي بعد مرور 42 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تكشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي بعد مرور 42 عاماً
كشفت سيدة أسترالية، ترقد على فراش الموت بسبب إصابتها بالسرطان، عن تعرضها للأعتداء الجنسي من قبل خالها ، بعد مرور 42 عاماً على الواقعة.
حيث ابلغت السيدة الشرطة الأسترالية عن خالها ، وأظهرت التحريات أن خالها اعتدى عليها جنسياً عندما كانت في الـ19 من عمرها.
وقد أخذت هذا القرار حين علمت أن لديها أياماً معدودة لتعيشها ، وتبين أنها كانت أبلغت والدتها بما تعرضت له. إلا أن الأخيرة طلبت منها عدم كشف السر.
وقد ذهبت أخيراً لتتقدم بالشكوى بنفسها لكنها لم تتلق أي مساعدة. وفارقت الحياة بعد صراعها مع المرض.
إلا أنها عبرت قبل ذلك عن سعادتها بكشف جريمة خالها وإدراج اسمه على لائحة مرتكبي جرائم الاغتصاب في البلاد.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله كل شي تنساااه المراءه
الا هاالأمور ماتنساااها وتذكرها بالتفصيل🤔
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2520 ] نشر منذ 11 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
الحين عمرها 61 سنه
الحمدلله على نعمة الاسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 9 ساعات
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18412 ] نشر منذ 9 ساعات
وليش ساكته طول السنين ذي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 7 ساعات
طــــــــيب .
رعد ***[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 38 دقيقة
من اقر بذنبه غفرالله له