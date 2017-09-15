سيدة تكشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي بعد مرور 42 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

كشفت سيدة أسترالية، ترقد على فراش الموت بسبب إصابتها بالسرطان، عن تعرضها للأعتداء الجنسي من قبل خالها ، بعد مرور 42 عاماً على الواقعة.

حيث ابلغت السيدة الشرطة الأسترالية عن خالها ، وأظهرت التحريات أن خالها اعتدى عليها جنسياً عندما كانت في الـ19 من عمرها.

وقد أخذت هذا القرار حين علمت أن لديها أياماً معدودة لتعيشها ، وتبين أنها كانت أبلغت والدتها بما تعرضت له. إلا أن الأخيرة طلبت منها عدم كشف السر.

وقد ذهبت أخيراً لتتقدم بالشكوى بنفسها لكنها لم تتلق أي مساعدة. وفارقت الحياة بعد صراعها مع المرض.

إلا أنها عبرت قبل ذلك عن سعادتها بكشف جريمة خالها وإدراج اسمه على لائحة مرتكبي جرائم الاغتصاب في البلاد.