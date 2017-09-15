بالصور.. فريق التقصي الوبائي بصحة جدة يقضي على بؤر بعوض في وقت قياسي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقت صحة جدة يوم أمس، بلاغاً عن وجود بؤر خصبة لتكاثر ” البعوض ” ، حيث أشار البلاغ إلى انتشارها في سكن خاص بإحدى الشركات بأبجر الجنوبية في محافظة جدة، وتم عمل الإجراءات اللازمة من فحوصات، وتقصي وبائي، وغيرها من الأمور الأخرى.

واستقبلت غرفة عمليات ” حمى الضنك ” بصحة جدة البلاغ، وعلى الفور تمت الإستجابة من قبل فرق مكافحة نواقل الأمراض، والتوعية الصحية بصحة جدة بمشاركة فرق الرش من قبل أمانة جدة من خلال التنسيق المسبق لمعالجة مثل هذه البلاغات، ومنع أي إصابات بين صفوف العمال.

وقالت صحة جدة أنه تم معاينة الموقع، وعمل التقصي الوبائي، والاستكشاف الحشري، إلى جانب مكافحة البؤر بمقر سكن العمال، وتقديم التوعية الصحية للعمال المتواجدين بمقر السكن من قبل فريق التوعية الصحية بصحة جدة، و كل ذلك تم في وقت قياسي خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ .

من جهته، قدم وزير الصحة توفيق الربيعه شكره لصحة جده على مجهودات الفريق الصحي المشارك ، مثمناً معاليه الدور الكبير الذي يقدمونه و سرعة تفاعلهم مع البلاغ و منع أي إصابات.