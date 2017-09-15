بالأسماء.. المقبولون في معهد الدراسات الجوية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.

ودعت اللجنة عموم الطلبة المرشحين والمقبولين نهائياً مراجعة مقر القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران في تمام الساعة السابعة صباحاَ بالزي الرياضي ( بنطلون أزرق وفنيلة بيضاء وجزمة رياضية) وحلاقة الرأس رقم ( 2) وعلى الجميع التقييد بالحضور في التواريخ المحددة لكل مجموعة مصطحبين : أساس شهادة الثانوية العامة. وطباعة استمارة طلب الالتحاق النهائي من الموقع والمكونة من ((10) صفحات + الغلاف) وتعبئتها بخط واضح والتوقيع عليها وختمها من العمدة أو شيخ القبيلة وتصديقها بختم من الشرطة أو الإمارة. وطباعة نموذج تحويل مكافأة (فتح حساب بنكي) من الموقع وتعبئته وتصديقه من قبل البنك الذي يرغبه الطالب.

ونموذج طلب المعلومات من الأحوال المدنية والذي استلمه الطالب بعد أداء اختبارات القبول بعد تصديقه من الأحوال المدنية. وأساس بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) للطالب حديثة وسارية المفعول وعدد (3) نسخ منها. جواز السفر حديث وساري المفعول بمدة لا تقل عن (3) سنوات. ونسخة من بطاقة ولي أمر الطالب (في حاله أن يكون ولي أمر الطالب غير والده). وإثبات تحديد فصيلة الدم من مستشفى حكومي أو خاص. وعدد (8) صورة ملونة مقاس (4×6) كاشف الرأس.

وفيما يلي ارقام التسجيل والاسماء ومواعيد الحضور

اليوم لاثنين 27 / 12 / 1438 هـــ

رقم التسجيل الاسم

3801006332

محمدعبدالله محمد القطياني العنزي

3701012569

اسامة بن زيد بن محمد حمود الغلي القرشي

3801000695

شادي ابراهيم محمد يحي النعمي

3801002168

سعود ناصر سعود الرمان

3801002754

سلمان بن خالد بن سلمان الهبوب

3801003407

عبدالرحمن خلف دغيمان العنزي

3801003405

عبداللطيف بن جميل بن شجاع الذيابي العتيبي

3801004150

ثامر محمد محسن العدواني الزهراني

3801004317

عبدالعزيز فهد حمد العبدالله

3801004835

ابراهيم عبدالله جيلاني المولد

3801005068

فيصل بن عواض بن سليم الجعيد

3801005677

عبدالعزيز النشمي قطيان الناصري الرويلي

3801005710

عبدالله محمد زاهر سالم ال زاهر الشهري

3801005320

اصيل محمد عبدالوهاب عيد

3801005469

أبي بن محمود بن حسن هواري

3801005162

خالد محمد ابراهيم همامي

3701006467

عبدالعزيز مفرح عبدالله الحريب

3701008625

عبدالمجيد بن علي بن خلوفه النظيفي الاحمري

3701011376

سعد بن محسن بن سعد الحرقان القحطاني

3801011155

ريان بن سعد بن عوض ال بن صالح العمري

3801011241

عبدالعزيز بن عايد بن مطلق المطرفي

3801012188

عبدالهادي بن فضي بن صنيتان الغضوري العنزي

3801019646

عبدالله بن صالح بن سالم الشهري

3801006119

محمد علي محمد سعيد الدبابي الحسناني

3801013540

عبد الله محمود محمد اليحيوي الحربي

3801008876

صالح سامي مصلح الشيخي الزهراني

3801016097

ريان ابراهيم احمد الاخرش

3801022249

‏عبدالله حامد حويمد الهجلة المطيري

3801011074

عبدالرحمن ناصر عبدالله ال خرصان الوادعي

3801008356

ماجد بن عبدالله بن محمد عبدالله القحطاني

3801018614

جابر محمد عثمان ال جمحان الاسمري

3801010379

أحمد فائع موسى آل امربعه عسيري

3801020678

مسفر بن عبدالله بن سالم ال محمد القحطاني

3801022202

عبدالعزيز سعيد سعد ال سرحان القحطاني

3801009398

محمد بن عوضه بن غرامه ال مسعود الاسمري

3801015341

تركي عبد الله سالم الشكري الدوسري

3801018542

سلطان سعود حسين ناصر القحطاني

3801007666

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مسفر ال سرور القحطاني

3801005272

مفلح بن حسن بن سعيد صمان الشهراني

3801005465

سلطان محمد كويم السبيعي العنزي

3801007018

محمد عوض علي أل خضران العامري

3801018137

نواف فايز فهاد الشرافي الدوسري

3801006139

ابراهيم محمد ابراهيم العتيبي

3801010204

اسماعيل بن عبدالرزاق بن عايد القاسمي الظفيري

3801007003

تركي بن نهار بن حمود الوقيد

3801015473

زياد مجادب صبيح الكويكبي

3801018116

أنس بن عيسى بن عبدالعزيز التيسان

3801020651

زايد بن مساعد بن عبدالله آل مساعد العلياني

3801021574

عبدالعزيز بن حسن بن عبدالله سليم

3801022180

يونس يحي حسين العليلى المالكى

3801011919

سعود بن محمد بن رجاءالله البراق الثبيتي

3801020154

احمد عبدالله مبارك ال مبارك الغامدي

3801023228

عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل الرقابي الحويطي

3801018653

زياد بن حسين بن حامد الحصيني القرشي

3801021954

فارس بن محمد بن صالح اليوبي

3801022730

عبد الله مصلح سليمان الخمسي العطوي

3801023112

محمد عبدالعزيز محمد العشيوي

3801023361

عبدالله فهيد نومان الواكد

3801022855

فهد عبدالله لافي الغنيم المطيري

3801023283

احمد بن سبيع بن محمد العيسى

3801023834

انس محمد علي البسيسي

3801023672

حمد بن سعد بن سالم ال بو سالم القحطاني

3801023764

سفر علي عايض سعد الشهراني

3801023900

علي احمد محمد عيسى

3801023683

عبدالله بن عبدالمجيد بن عبدالله الطويرقي

3801019802

مشاري أمان علي الوهبي

3801007235

شاهر عواد عايد النجيدي البلوي

3701010676

أحمد بن حسين بن علي آل درويش القحطاني

3701011551

مشعل حمود دخيل ال محمد الحارثي

3801002067

ابراهيم بن فيصل بن محسن الظاهري

3801002263

مهند جيلان مخضور البركاتي

3801002596

عبدالرحمن بن محمد بن علي الشهري

3801003053

ريان حمد مشعل البسيسي السلمي

3801003615

فهد بن ابراهيم بن محمد حسين

3801009240

نواف ظافر سعيد ال قانص

3801010316

تركي بن عبدالله بن محمد السهلي العوفي الحربي

3801004598

عبدالرحمن صابر طالب سالم ال دغيثر الزهراني

3801004576

علي محمد جبران أسعد غزواني

3801005347

اسامه علاء يوسف رجب

3801005454

زياد بن محمد بن احمد الحنفاء العماري

3801002407

فوزي جمال سالم عايض

3801012005

بندر جزاع شبيب التومي الشمري

3801014673

عائض سالم عتيق الربيعيين العمراني

3801017894

ابراهيم فايض عودة الحثربي العنزي

3801019413

خالد سالم هزاع الجعفري العنزي

3801019598

سعد محمد عايض المسعري الدوسري

3801012487

ناصر علي ظاهر البلوي

3801008891

مطلق عبيد مطلق الهويشلي

3801009438

عبدالله حسين علي الرحيلي

3801011870

عبدالعزيز بن حمود بن سليمان السناني الجهني

3801016319

شبيب عبدالله شبيب العمور الدوسري

3801011176

سعيد بن عبدالله بن سعيد الدهيسي المالكي

3801011301

حاتم جبريل بركة المطيري

3801016267

خالد بن عيسى بن محمد المفضلي الزهراني

3801017307

فيصل بن علي بن موسى الحسني الزهراني

3801017762

عبدالعزيز نايف سالم الميموني المطيري

3801011558

أسامه بن أكرم بن أمين كشارى

3801018420

محمد بن حسن بن محمد البارقي

3801018672

عزام عزيز عواض المسعودي

3801019824

متعب صالح علي الغامدي

3801006123

اسامة محمد جبران قحل

3801007952

سليمان هادي علي الأسلمي عسيري

3801009867

فياض حسين بن هادي همامي

3801011491

علي بن سعيد بن عايض السراري الشهراني

3801013605

زاهر بن علي بن ضيف الله نجعي

3801016179

تركي فالح عبدالرحمن الفرحاني الشهراني

3801018303

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد درع

3801022242

عوض سالم عوض ال غنوم

3801007817

عبدالله صالح عبدالله العبودي

3801014018

ابراهيم عوض بجاد الفريدي الحربي

3801011166

محمد بن عبدالله بن صالح القبلي الشهري

3801020638

محمد مبارك هليل العنزي

3801016974

محمد بن مساعد بن محمد الفقيهي

3801021921

علي بن احمد بن حمود الرشده العماري

3801009660

عبدالله بن مدهش بن مبارك آل دخيل الدوسري

3801008127

بدر عبدالله سعيد العيسى

3801009992

معاذ بن عبدالله بن علي الشدوخي

3801009823

مشاري عبدالعال محمد السعدون

3801019890

صقر سعيد بلغيث العامري

3801019918

ناصر بن منصور بن بندر ىبن سعيد العامري السبيعي

3801014368

علي بن عبده بن علي سحاري

3801018219

عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن محمد درع

3801013438

عبدالله مشرف سالم القرني الرزقي

3801013928

محمد بن حمود بن عبيد المقاطي العتيبي

3801012813

محمد بن عبدالرحيم بن محمد العوفي

3801015776

محمد بن ادريس بن عبده صميلي

3801021089

سعد مطلق فرج ال عبيات المطيري

3801019876

محمد ضيف الله دخيل الله الذويبي

3801023267

متعب قاسم علي ال مفتاح المنتشري

3801022916

فهد بن ناصر بن فهد الشهراني

3801023003

فهد غازي ضاوي الجعيد

3801023423

رياض هلال عبدالرحمن عبدالله باصهي

3801015191

فيصل بن علي بن عبده الجلبي القوزي

3801023071

مشعل مسلط درموح العتيبي

3801018772

فيصل بن محمد بن علي الثبيتي

3801022828

عبدالرحمن عبدالله عائض محمد الجوني الشبلي

3801004755

يوسف بن مفرح بن هويمل المرتعد العنزي

3801004840

اسامه فؤاد شاكر مؤذن

3801005556

عبدالرحمن بن جدعان بن مغيض الوكله العطوي

3801005450

تركي عبدالمجيد احمد الكاسب الزهراني

3801009183

مؤيد بن مسلم بن عيد الخمسي العطوي

3801017242

سميربلال احمدال خميس الغامدي

3801010846

عبدالله بن عدلان بن عبدالله المنتشري الشمراني

3801022585

سلمان بن علي محمد أل هشال الشهري

3801008388

نايف بن هلال رشيد الشلاحي المطيري

3801015868

سيف ماضي لويفي الخمسي العطوي

3701013055

تركي محمد منصور ال مسافر العلياني

3801002782

عليان بن موسى بن عليان الخيبري

3801022148

محمد علي عبدالله العنزي

3801022591

محمد مبارك سالم اليمني العنزي

3801012057

فهد محمد علي حسني

3801015824

عبدالله بن حمد بن هوصان الرحيمي المطيري

3801019607

ماجد بن محمد بن احمد الدهيسي المالكي

3801013020

عبدالسلام فزاع حميد المطيري

3801022132

احمد محمد نوار العزيزي المطيري

3801008261

عبدالله بن محمد بن عبدالله القبيسي الشهري

3801014613

عبدالعزيز محمد سعيد ال عفتان القحطاني

3801021710

سلطان بن علي حسن آل فروان عسيري

3801021903

مبارك مسفر مبارك ال مخلص اليامي

3801014559

فيصل بن عبدالعزيز بن حمد السعيد

3801007487

زياد احمد عبيد القصيري الحربي

3801012588

علي بن فاهد بن علي آل سليمان العامري

3801020989

عبدالاله بن احمد بن عبدالله ال مزلف القحطاني

3801010059

سلطان بن محمد بن نقاء السليمي الحربي

3801020136

نايف موسى ابراهيم خال

3801012639

يزيد بن سعد بن سلمان الصعيله الجهني

3801015549

فواز احمد سعيد المضحوي الزهراني

3801009674

راكان غزاي عيد الحصني الحربي

3801006083

عبدالرحمن بن يحي حمدان ال زراع الغامدي

3801007359

سلطان عبدالرحمن محمد خبراني

3801010027

عبدالله بن فهد بن عبدالله المامون

3801014320

ماجد بن حماد بن غالب الساعدي

3801014419

تركي بن محمد بن علي دومري

3801021358

أحمد بن عبدالخالق بن أحمد ال أربعه القرني

3801021427

شعيب يحي حسين العليلى المالكى

3801013051

ريان بن مصلح بن علي بن رايه الغامدي

3801019100

بدر ناصر راشد الكدادي الهاجري

3801020037

عبدالمحسن دخيل الله بخيت الشلاحي المطيري

3801012888

زياد مسعود علي ال محمد

3801012521

عادل حاسن حسين الثقفي

3801014378

سعد بن عبيدالله بن مبروك الثبيتي

3801018509

بندر عبدالله تركي العصيمي

3801022811

ابراهيم صالح عيد الغنامي

3801013603

سعد خبتي زياد الصفراء البقمي

3801017692

عدنان مسلم الحوذاني القرشي

3801023226

محمد فهد عبد العزيز قنديل

3801022914

عمر منصور السبيعي

3801022668

عمران بن علي بن مفرح الفهمي الزهراني

3801023625

خالد علي مهدي شراحيلي

3801023738

حمود بن محمد بن عايض الحافي العتيبي

3801023551

حمود بن مصطفى بن حمود العوده

3801023571

عماد احمد محمد العيسي

3801023511

ابراهيم بن هادي حمد كريري

3801011607

سلطان بن نويشي بن دغيمان الدبيسي الجهني

3701008497

زياد بن عطيه بن معيض الخريصي الزهراني

3701010491

خالد سعيد سعد ال قبان

3701012213

عبدالعزيز بن سعد بن سعيد الدلبحي

3801003104

سعيد بن عبدالله سعيد الثبيتي

3801003725

زيد معضد عبدالعزيز الجميلي

3801004377

عبدالعزيز بن خالد شارع الروقي العتيبي

3801005139

احمد محمد عيسى عثمان رياني

3801004884

عبده ابراهيم عبده ال حميدان العمري

3801004869

سعيد بن مصلح بن سعيد الغوازي القحطاني

3801005082

ابراهيم عثمان صديق حكمي

3801004696

عبد الله علي حسن كعبي

3801004915

حسن بن محمد حسن محنشي

3801005676

باسم بن زاكي بن صالح العروي الجهني

3801005228

فهد بن محمد بن سعيد القحطاني

3801006841

سيف سعود طميش الربشاني الرويلي

3801009325

عادل جميل صياح المحياوي

3801005312

محيا بن صالح بن محيا العوني المطيري

3801005408

محمد بلغيث يحي فقيه

3801006325

عبدالعزيز بن محمد بن سلامه الرقابي الحويطي

3801018561

خلف عقيل الحضري البناقي الصلبي

3801006963

فهد بن حسين بن علي مخلا قيسي

3801019326

عبدالله بن عبدالفتاح بن محمد عفاشه

3801007466

خالد بن ناصر بن سعود الصاعدي الحربي

3801008751

خالد بن سلمان بن مبارك القاضي

3801015565

مشعل بن سعيد بن عبدالله الشدوي الغامدي

3801019138

عبدالرحمن بحيص حسين عثمان زرير

3801013187

فيصل بن علي بن مطيرالسويحي المالكي

3801018475

وليد خالد سعود العمري الحربي

3801007410

عبدالسلام بن عبدالله بن سعيد ال صقر القحطاني

3801008567

احمد محمد ابراهيم ال امعانم

3801012789

ابراهيم بن محمد بن احمد البارقي

3801011930

سلطان احمد محمد حبيب

3801002537

سلمان بن سعيد بن محمد ال عبدالله الحارثي

3801002225

عبداالعزيز بن حامد بن عبدالرحمن النجدي

3801012213

سلطان محمد عبد الكريم سحاري

3801014197

احمد حسن محمد ال العلاء الشهري

3801014866

سالم شايع محمد شايع الفحوس

3801017384

سلطان غلفان حيان سحاري

3801009205

رعد بن عواض بن معوض الجابري الحربي

3801015448

حسن محمد حسن عتودي

3801008359

متعب بن عوض بن سعيد الشيباني العتيبي

3801013271

علي منصور محمد الزهراني

3801014869

تركي بن هايس بن نيف الشاطري المطيري

3801017216

فيصل عبدالله سليمان الحصيني

3801018666

مسفر بن عبدالرحمن بن مسفر الشبوي القحطاني

3801019203

سالم عبدالرحمن محمد البقعاوي

3801021582

سعود بن فراج بن سعود الغنيم المطيري

3801022156

محمد عبدالكريم محمد العتاني الصالح

3801013992

موسى حسن محمد ال ناصر البارقي

3801006726

محمد خالد صالح الشامي

3801018201

جواد بن عبدالعزيز بن محمد الهملان

3801007465

اسماعيل بن وليد بن خالد الحباش

3801011023

فيصل بن صالح بن سعد آل مرعي القرني

3801010292

عادل بن مبارك ين عبدالله المحلسي المطيري

3801012629

أحمد بن فهد بن غازي التومي الشمري

3801008365

متعب بن عبدالله بن محمد الثبيتي

3801014324

عيد بن ناصر بن عبدالله العصيمي

3801017465

فارس شجاع علي العالي العتيبي

3801021479

جاسر ماجد محمد حريب

3801012269

عبدالرحمن بن محمد رمضان الطفيلي الزهراني

3801023201

خالد زيد زعل الخضع الرويلي

اليوم الثلاثاء

28 / 12 / 1438 هــ

رقم التسجيل

الاسم

3801023357

فيصل بن عقيلي بن مديني البارقي

3801022796

راشد بن محمد بن راشد الغنيم الجهني

3801022954

فهد بن علي بن احمد الشهري

3801023261

محمد عوض محمد الثابتي الشهري

3801023759

فيصل بن طلال بن بركي العصيمي العتيبي

3801023605

محمد عمر عويمر الزراقي العتيبي

3801023927

عبد المجيد عبيد عايض الهزري

3801007411

باسل عارف رويق الخمساوي الكويكبي

3701009777

محمد بن خالد بن محمد القو

3701010162

محمد بن خالد بن ابراهيم العلي الفضلي

3701011158

عبدالرحمن عيسى محمد العبداللطيف

3801000683

طلال بن سالمين بن فرج الطلال

3801001875

عبدالعزيز بن حسن بن احمد باروم

3801002049

فارس احمد يحي كولي

3801002301

مازن بن علي بن احمد ال عقيل الغامدي

3801003476

عبدالله بن خليل محمد عنبري

3801003153

تركي طلال معيض المرزوقي البقمي

3801015069

محمد صالح محمد الفرج

3801017959

يحيى بن لذاذ بن يحيى الشملاني العنزي

3801009393

يزيد احمد يحي كعبي

3801006943

مروان محمد محنف بجوي

3801016831

محمد بن عقيل بن سعود العويمري الرشيدي

3801009779

فارس حميدي محمد ال سليم المنتشري

3801014572

فارس بن فهد بن صالح آل بنه الغامدي

3801017548

مروان مصلح عمير المرعشي

3801011224

طارق سعود سعيد الفرحه الغامدي

3701003447

مبارك بن عبدالله بن مبارك ال ثواب

3701003579

عبدالرحمن محمد عبدالله الجميري الشهري

3801008421

نادر عبدالله محمد السلمي العنزي

3801008676

سعد بن فهد بن سعد المصارير الدوسري

3801012616

عوض بن علي بن رمزي آل سليمان العامري

3801020044

صالح يمير فيصل المغربي

3801020120

عبدالله عبدالعزيز عايض الثبيتي

3801022404

حامد بن محمد بن حامد ال محفوظ الغامدي

3801006924

فارس بن سفر عبدالرحمن ابونخاع

3801009339

فيصل بن محمد بن علي الجبار القحطاني

3801012431

مهند بن سعد بن منير الشهراني

3801015583

بندر سعيد منصور الشهراني

3801013899

زياد ابراهيم مضحي النافعي

3801013982

بلال حمزه عمران فلمبان

3801008635

عبدالعزيز بن علي صغير بن عبده ازيبي

3801020453

فارس بن سعيد بن صالح فارس

3801022165

عبدالله بن محمد بن عائض صمان الشبلي

3801013331

احمد بن عطية الله بن دخيل الله الشابحي الحربي

3801019497

وائل هادي عبدالخالق ال زيدا الشهري

3801020035

بندر راشد رشيد آل زارع الخثعمي

3801022010

عاصم احمد علي سهيلي

3801014639

محمد بن عتيق بن فهاد الميموني المطيري

3801016699

بندر بن سليمان بن عامر الشهري

3801019084

نايف رافع قضقاض الولد علي العنزي

3801007545

خالد بن احمد بن حسين ال قدرة

3801021467

عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الصقعبي

3801022287

هذال بن فهد بن عيد المرشدي العتيبي

3801014316

علي حسين علي مشني

3801018068

عزام عويد حمدي الذيابي العتيبي

3801014456

عبدالرحمن بن مداوي بن حمد آل مفتاح المنتشري

3801007368

عبدالرحمن بن حسن بن محمد حربي

3801007461

سعد بن خالد بن سعد المذن

3801012864

عبدالعزيز بن ماجد بم مانع الغييثي الدوسري

3801013254

ريان خلف محمد اباالوكل الرويلي

3801016439

فارس منير نقاء البقمي

3801022308

عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بكري

3801009056

عبدالله بن حامد بن محمد المراغين السبيعي

3801021267

نواف محمد حسين آل بقعا القحطاني

3801019808

عبدالرحمن بن تركي بن نائش الزهيري الغامدي

3801023286

طلال بن عبدالله بن مديني الفلقي العسيري

3801023047

محمد بن عبدالله بن جابر ال عوض

3801023711

مفرح حسن عامر ال معاوي عسيري

3801017726

هاني بن مطاعن بن محمد حكمي

3801008886

طلال سعد سليمان الخماش

3801004965

عبدالله قذاف صالح المهناء

3801005321

عبدالمحسن بن سامي بن حسن الخضير

3801005436

سلطان بن سليمان بن سميحان الرويعيات العطوي

3801005604

عبد الله محمد علي محمد آل ناشب عسيري

3801011502

سعد بشير عبدالله الهرفي البلوي

3801011513

علي صالح علي البلوي

3801019903

ممدوح بن نائف بن محمد الهرفي البلوي

3801008841

عزام سليمان احمد العتيق

3801016865

محمد بن عليان بن حضري الكويكبي الرويلي

3701011531

يوسف بن ابراهيم بن يوسف الحجي

3801003222

زياد بن عبد الله بن سعد الخياري الرشيدي

3801004070

احمد بن عبدالله بن بلقاسم الشيخي

3801004587

خالد بن شايم بن فلاح الحربي

3801005019

علي بن ايراهيم بن عثمان الفريجي

3801005021

انس بن خالد بن عبدالله القشيري الشهري

3801019154

سلمان وديد دقيق المرعضي الرويلي

3801008046

محمد موسى محمد السلومي

3801009649

خالد بن ياسر بن عبدالله النودلي

3801015859

طلال ناصر عايض العايضي الرشيدي

3801017510

فارس متعب فالح التميمي

3801018956

ابراهيم موسم حميد البقيلي السلمي

3801021810

محبوب علي محبوب القرني العماري

3801009868

سعود عائض جاسر الحميداني

3801000639

نايف بن ظافر بن مانع الفهادي

3801002287

فيصل بن فارس عويض الخماش

3801017291

حامد بن صالح بن سلمان العرفي الجهني

3801011569

محمد بن عبدالله بن محمد مرزن

3801012627

فيصل بن عبدالله بن ال عون الشهراني

3801014161

بدر بن زايد بن علي المازني عسيري

3801022254

ناصر علي مكرزي آل معوضه القحطاني

3801011527

خالد ضيف الله بداح المطرفي

3801022050

عبدالمجيد فلاح سليم الزاروط المطيري

3801019473

خلف سعيد مناور الزميلي الشمري

3801012403

عبدالعزيز بن شيبان بن عبدالله ال غانم

3801021947

عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز التمامي

3801022033

جبرمعدي ناصر سيف الغربي العتيبي

3801022042

حسام علي عبدالله العمران

3801009954

عبدالله عائد الزكار خلف القعقعي الرويلي

3801019061

عمر محمد حسن العمري

3801021556

مازن عبدالله محمد محسن المالكي

3801013554

محمد بن معيض بن ناصر المكحلي السبيعي

3801018154

عبدالعزيز ابراهيم خليف العنزي

3801007440

فهد بن علي بن معاظه ال زغبان المنتشري

3801009404

سلطان بن محمد بن معيض الشهيب الثبيتي

3801010501

سعود عايض حمدان الزهيري الغامدي

3801012617

عبدالعزبز عيضة عائض الشهيب الثبيتي

3801017479

حسام بن احمد بن علي الحسيني الشهري

3801017716

فهد بن ابراهيم بن حسين كعبي مجرشي

3801023096

صقربن سعيد بن علي خبراني

3801023059

تركي سلطان مفرح السرحاني

3801023622

ممدوح بن محمد بن عبدالرحمن الحودي

3801023325

عبدالرحمن بن موسى بن احمد ماطري

3801001279

احمد بن عبدالله بن محمد البركات البلوي

3801001967

ريان عبدالله احمد الغروي

3801002480

ريان بن محمد بن عبدالله دبسان

3801003956

ابراهيم بدر ابراهيم السعود

3801005016

نواف سلام بلال السعد

3801005204

نايف بن هادي بن فكر القرفي البقمي

3801005533

فارس بن احمد بن ابراهيم مرزن عسيري

3801005417

عبدالاله يوسف عبدالله العبدالعزيز

3801005565

سعد محمد سعد ال روزه القحطاني

3801009799

عبد الرحمن بن معيض بن عبيد الطلوحي العنزي

3801017737

مهدي محمد عبدالله ال عبيد الشهري

3801010627

مالك مخلف مرزوق المضياني العنزي

3801022054

محمد سعود محمد الودعاني

3801007645

سلمان بن سعيد بن محمد آل مقبل الغامدي

3801007792

احمد محمد احمد الزهراني

3801016893

عبد العزيز بن خلف بن محمد الواكد العتيبي

3801017143

فارس بن محمد بن حسين قحل

3801008914

مصلح سامي مصلح الشيخي الزهراني

3801009557

جاسر بن امين بن فريج الحازمي

3801012832

محمد بن هادي بن يحيى حريص شراحيلي

3801015966

امجد بن محمد بن احمد آل سودان

3801007873

عبدالرحمن بن طالع بن ابراهيم ال الصعاوده الربعي

3801006317

سعيد بن مبارك بن احمد ال ثواب الشهراني

3801009780

احمد بن علي بن حسن البارقي

3801013259

حسن سعد عبدالله القحطاني

3801013463

خالد محمد حمود العضياني

3801019712

فارس بن عبدالله بن علي ال فارس الشهري

3801010764

محمد بن سعيد ين فرحان العليلي المالكي

3801011211

عبدالرحمن بن فهد بن مبارك آل دعفوس الدوسري

3801009545

ناصر علي ناصر معافا

3801009473

ابراهيم بن احمد بن محمد ذباب

3801019232

ماجد بنيان متعب ابوسبيحه

3801012850

مسفر بن سعد بن مسفر ال فرحان القحطاني

3801015644

نواف خلف فرحان الفدعاني العنزي

3801017555

أحمد بن ماطر بن سحمان الصقري العنزي

3801018360

نايف بن ابراهيم بن غانم الغانم

3801022275

عيسى بن عبدالله سواعد المطيري

3801020570

مشبب بن علي بن مشبب ال مانع القحطاني

3801014392

عبدالله بن خالد بن حسن آل حاسن الغامدي

3801018574

عبدالاله بن عوض الله بن شامي الجعيد

3801023339

عبدالله بن حمد بن احمد الحيدري

3801022995

فيصل محمد جابر مسفر المقنع الزهراني

3801023591

وليد محمد عبدالعزيز قليص الشهراني

3801023561

عبداللطيف بن خالد بن فهد العوده

3801023460

عمربن مفلح بن غزاي النفيعي العتيبي

3801023533

سيف بن ناجي بن بخيت القثامي العتيبي

3701007397

رياض بن ناصر بن شريده الصويلح

3701011254

محمد يعقوب يوسف الحجي

3801002794

تميم بن عبد الله بن مسلم التميمي

3801003345

خالد بن عبدالله سعيد الثبيتي

3801003257

مصعب بن علي بن يحي مهدي مهارش

3801004448

عبدالرحمن بن سعد بن علي المقاطي العتيبي

3801004677

خالد بن سعيد بن ناصر سلطان

3801004822

فهد ابراهيم عبدالله الدوسري

3801004926

نايف ظافر محمد الشهراني

3801005387

اسامه بن اسماعيل بن علي الحاج

3801005219

سلطان عبدالله مسفرالمشرافي المطيري

3801005559

حسين أحمد حسين زيد

3801005560

علي أحمد حسين زيد

3801005326

عمر بن غرم بن محمد الكناني

3801005330

عبدالرحمن بن حزام بن علي آل سلطان

3801019803

محمد سعد منصور المغامسي الحربي

3801007330

خالد بن سالم بن علي الفرك العنزي

3801009687

فيصل حسين محمد علواني

3701003774

عمر بن عتقان بن عطيه الجعدي المالكي

3701008357

عبدالله بن داود بن سعد العيد

3801006682

بسام عايد خلف غدير الشمري

3801015572

سعود بن عتيق بن علي الضيوفي العطوي

3801016189

علي سالم علي العقيص البلوي

3801018590

طراد بن شايم بن طراد الصنخ الشمري

3801016890

بدر بن حسن بن يزيد الثويعي الفيف

3801008441

عبدالله بن مبارك بن علي ال مبارك العسيري

3801011228

وليد حسن احمد الغامدي

3801011494

أسامة بن ناصر بن محمد هزازي

3801007376

هاشم بن نبيل بن هاشم فقيه

3801018071

مشاري غياض عوض العنزي

3801007064

مهند بن حامد بن احمدسالم القبساني

3801014721

عبدالرحمن بن سعيد بن عاطي الصبحي الحربي

3801015796

حاتم بن بندر بن عبيد السهلي الحربي

3801022552

يوسف بن فوزي بن أحمد شحات

3801015116

عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الطفيلي الزهراني

3801021469

فيصل بن حميد بن سافر اللهيبي الحربي

3801008746

عبدالله حسن احمد المدري الفيفي

3801015675

عبدالمحسن بن يحيى بن عبدالله آل عزان عسيري

3801011315

خالد حسين سهيد عائض ملحه المعمري

3801011448

سعيد بن محمد بن سعيد آل ناصر القحطاني

3801011717

ساري ابراهيم عبيدان البلوي

3801012081

فيصل بن ظافر بن محمد ال سحمان الشهري

3801018553

فيصل بن الحميدي بن حمد الصالحي الحربي

3801010296

نواف علي أحمد آل زايد

3801011143

يوسف بن محمد بن سعد ناصر

3801015335

محمد عبدالله محمد ال هاجر

3801016843

عبدالله بن بنيان بن متعب أبوسبيحه

3801021657

محمد عايض موسى آل عليان

3801017340

متعب فالح سودان المعتبي الشلوي

3801009314

راكان سعود بن عايد الوعيلي القرشي

3801011289

علي بن محمد بن علي بن صومان ال الحارث

3801018025

احمد بن محمد صالح علي الدماس الثمالي

3801018040

خالد غدير سراي الشملاني العنزي

3801020740

فهد احمد جمدان غازي المعيقل

3801012545

عبدالعزيز بن حامد بن علي ال باهي الخثعمي

3801019411

احمد علي محمد ال الزهري الاحمري

3801007332

زياد باحص ال شميله الغامدي

3801023296

حسين مرعي حسن أبوخلوه

3801016611

يوسف بن خليف بن عائض التومي الشمري

3801018159

بكر راضي مرضي المفضلي الشمري

3801023682

عبدالله بن سعد ابن سالم الهزري الاكلبي

3801023587

عثمان بن حسين علي مدوح هزازي

3801008325

محمدعلي محمد بش

3801023885

سند شايع راقع ال غرامه القحطاني

3801008677

عبدالمجيد عبدالله محمد السهلي العوفي الحربي

3701008518

بدر خالد ناصر القحطاني

3701010945

خالد بن عبدالرحمن بن سعد البدر

3801002264

سلمان بن صقر بن مليح الدمجاني العنزي

3801002758

عبدالله بن عمر بن سالم المعبدي الحربي

3801003335

مسعود بن علي بن سعيد ابن مرزوق الشهراني

3801004339

عبدالله بن خالد بن محمد المهناء النعيمي

3801005120

فيصل بن علي بن سعد بني خثيم الغامدي

3801005037

ثامر بن وحيد بن يسلم باسعد

3801004873

محمد بن يحى بن احمد سحاري

3801004679

فيصل بن محمد بن عبد الله هليلي هزازي

3801005524

ماجد بن عبدالله بن عشوان العشوان

3801019929

مشاري بن عبدالرحمن بن قبلان المولد

3801007769

حمود بن دخيل بن محمد الرمالي الشمري

3801022592

حمد مبارك سالم اليمني العنزي

3801010297

عبدالله بن منصور بن دحيم آل جوهر الدوسري

3801007634

مشعل بن صلاح بن تركي القعيقعي الرويلي

3801015365

محمد بن حماد بن فهد النتيفات الدوسري

3801016210

مشعل بدر حمد علي دخنان السبيعي

اليوم الاربعاء 29 / 12 / 1438 هـــ

رقم التسجيل الاسم

3801007508

محمد بن عبدالله بن حميد ذوي أحمد الغامدي

3801008164

وليد صالح سالم الحازمي

3801008917

عادل سعيد محمد آل جعفر الغامدي

3801008949

احمد بن حامد بن احمد السالمي

3801015637

عبدالعزيز بن هنيدي بن عيد العلوي

3801010508

عبدالعزيز عبدالعالم حسن الحربي

3801021905

عنيزان بن رشيد بن عنيزان القلادي الرشيدي

3801020716

محمد بن ايمن بن مبارك المحمدي

3801007951

عبد العزيز سيف مساعد المساعد

3801010329

رعد بن عبدالله بن محمد ال مشرف القرني

3801021682

عبدالعزيز بن عيسى بن ابراهيم شويهي

3801009841

احمد بن معدي بن احمد ال سعيد عسيري

3801009084

عبدالله بن عزيز بن معيض بن مطر ال ثوابل العامري

3801012328

طارق بن يحى بن منصور ال رفيده

3801014864

زياد بن عبادي بن ناصر ال سليم الشهراني

3801017017

عبدالله سالم عبدالله الحجاج الشهراني

3801017056

يحيى بن محمد بن عيسى ال زياد عسيري

3801014009

فهد بن علي بن سويلم ال كدم

3801018384

حسام بن عبدالله بن ناصر معافا

3801021310

فلاح هياف سالم القرقاح

3801007742

طلال بن ماجد بن سيار الفريجي الرويلي

3801013398

عبد الرحمن محمد أحمد عسيري

3801019782

خالد محمد حسن حلبي

3801020244

فيصل بن جبران بن أحمد خبراني

3801009932

مطلق عايض محمد العصيمي العتيبي

3801010093

مشعل بن لافي بن عبيد الصقري العنزي

3801013660

راكان بن طلال بن مسفر الشاطري المطيري

3801020634

زياد بن سعد بن مفلح الزبني الرشيدي

3801010821

عيد بن سالم بن عيد بن منصور الرجباني الدوسري

3801011142

بسام بن رشيد بن منقي الشاطري المطيري

3801012408

حسن سلمان حسن هروبي

3801008922

ناصر بن حسين بن سالم السعيدي المالكي

3801009341

محمد عبدالرحمن احمد الصقر

3801010466

عبدالله ماجد علي آل نزهه

3801012564

عبدالرحيم حسن يحيى معيدي

3801013561

خالد حمدان شباب القريشي السبيعي

3801016819

احمد بن عبدالرحمن بن احمد ال بوحشيش العرياني

3801020973

عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد ابوالزوائد

3801011980

بندر بن سالم بن ابراهيم السالم

3801020041

حسين بن يوسف بن حسين العلي

3801015246

راشد بن سعود بن محمد الرشود السبيعي

3801017428

تركي بن مطلق بن سعد الشيباني العتيبي

3801020404

فيصل بن سعد بن سعيد الربيعي القحطاني

3801020727

فهد حسن مسعود الجروي القحطاني

3801020982

حامد مطر حامد محمد العتيبي

3801021446

محمد مشعل علي الاسمري

3801022990

ابراهيم بن سعود بن ابراهيم اليوسف

3801023910

عبدالاله بشير مشحن البلوي

3801020635

عمر بن سعيد بن عيضة العبيدي المالكي

3801022909

عبدالمجيد صياح سرحان الزايدي الجهني

3801023239

مفرح مسدف احمد نهاري

3801023317

عبدالله علوان رمضان ال زغبان المنتشري

3801023173

مشعل عبدالله بن عايض الحصني الحربي

3801023189

تركي عبدالعزيز صالح العبيد

3801023066

محمد خالد ابراهيم علي المذن

3801022978

محمد سلمان محمد العيسى

3801023749

سلطان بن عبده بن علي ال بنان عسيري

3801010350

عبدالعزيز عايض زين جابر ال مملح الشهري

3801000682

فرج بن سالمين بن فرج الطلال

3801001613

عبدالرحمن بن عويد بن ثويني الحبلاني العنزي

3801002166

امجد بن مسعد بن محمد السحيمي البلوي

3801003193

محمد بن علي بن لافي الزبيدي

3801004852

وليد بن خالد بن عيد العامري الجهني

3801005137

ناصر بن مسعود بن علي ال سريع القحطاني

3801005098

علي محمد احمد جبلي العسيري

3801005602

حمد عبدالله محمد الاسمري

3801005641

عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس الدهمشي العنزي

3801005620

حسن بن أحمد بن علي ال رحمان السهيمي

3801005360

سفيان بن احمد بن نغيمش الكلبي الجهني

3801021485

محمد ابن مسفر ابن علي العلمري الشمراني

3701008036

زياد محمد عبدالهادي ال زهير الشهري

3801019266

سيف خلف يخني الولدعلي العنزي

3801020338

محمد صقر مليح الدمجاني العنزي

3801021731

محمد بن عبدالله بن عبدالمصلح الحزيم

3801022140

محمد أحمد عبدالكريم موسى الموسى

3801010520

ماجد سليم جروح الجعفري العنزي

3801009262

عبدالله بن حمد بن أحمد ال ابوالسعود حكمي

3801010522

اسامه بن علي بن خليل ابوجره هتاني

3801015370

فيصل بن حمد بن حامد العوفي

3801018721

عبدالاله يحيى احمد ال حمود

3801014603

ابراهيم عبده عبده خواجي

3801020770

حسين بن هاشم بن صالح الخريصي الزهراني

3801006114

ايمن بن محمد جبران قحل

3801010021

علي بن حمد بن محمد البارقي

3801021931

عبد الله محمد مساوي مباركى

3801022035

زايد حامد حويمد الهجلة المطيري

3801021293

محمد سالم محمد أل جبران القحطاني

3801020658

عبدالرحمن بن بدر بن ربيع الجامعي السلمي

3801022486

يوسف بن موسى بن علي خبراني

3801012841

يحي بن علي بن يحيى زولي الزيداني

3801014020

عبدالعزيز بن صميد بن صميد الفلاحي الزهراني

3801014168

عبدالرحمن بن سلطان بن هادي حمدي

3801014930

يحي إبراهيم مساوى شوك

3801018313

عبدالله احمد عايض زهير ال ضاوي

3801019014

عبدالهادي سعيد جويعد آدوكر القحطاني

3801021083

مهند سعيد سعد ابو مالح

3801019770

عبدالعزيز سعيد عبود آل زيدان

3801005798

ابراهيم خالد ابراهيم بن قعيس

3801006671

سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله العجروش العريفي

3801008847

نايف بن علي بن معدي ال عاطف القحطاني

3801010690

احمد شجاع بندر الدلبحي

3801012770

ناصر بن نوار بن حميد الشيباني العتيبي

3801017866

فارس عبدالرحمن عبدالله الرويبي السبيعي

3801021204

محمد سعيد هادي ال جحيش القحطاني

3801016217

عبدالعزيز ثاري صالح العويمري الرشيدي

3801009796

فارس نشمي بن موسم المطيري

3801013431

خالد بن جوهر بن سليمان الخليفه

3801015353

ناصر بن عبدالله بن ناصر السنحاني القحطاني

3801017937

محمد بن ماطر بن سحمان الصقري العنزي

3801011385

هادي سعود مسلم الظفيري

3801020825

حسين بن فهد بن حمد الخريصي الشمري

3801022648

سلطان خالد عبدالرحمن الفجري

3801009029

فيصل محمد محيل الذاهلي

3801011291

مشهور بن عبد الرحيم بن عبد العزيز الجعيد

3801014150

رامي سعيد عبدالله عيد المالكي

3801020840

عبدالرحمن احمد صالح الثبيتي العتيبي

3801020298

علي بن هادي بن احمد السعدي

3801022809

علا يحيى علي عواجي

3801022941

عبدالله بن حسن بن احمد خبراني

3801023063

عبدالعزيز حامد فايز الطويل

3801023252

عايض محمد علي المغيدي

3801022827

لافي بن محمد بن لافي الغنيم المطيري

3801023640

عبدالمحسن بن ساير بن محيبس الدهمشي العنزي

3801023563

وليد مجلاء صالح الدلبحي العتيبي

3801023705

سعود بن ناصر بن فالح الشرافي الدوسري

3801009379

محمد بن علي بن سالم العود

3801024003

عبدالرحمن عبيد سويلم العتيبي

3801003693

محمد بن سعد بن محمد الشمراني

3801004127

مشاري بن سالم بن محمد ال تني الدوسري

3801004526

زياد محمد مهدي ال غازي القحطاني

3801005145

هاشم صالح هاشم مصامد آل شريفة الشمراني

3801004693

زياد عيد شبيب عيد مصلح المطيري

3801004745

محمد أحمد صقر عبد الله آل سند الدوسري

3801005066

عبدالله بن عواض بن سليم الجعيد

3801005434

سامر فهد هليل ماطر غضوري العنزي

3801005421

عبدالعزيز بن مشبب حسن ال فرشان القحطاني

3801005590

نواف محمد حمود عسيري

3801005299

اسامه بن عبدالعزيز بن شائع الصليع

3801005373

عبدالله سعد عبيد السواط

3801013217

عبدالله بلال أحمد أل خميس الغامدي

3801011199

طلال بن منصور بن حزاء العوفي الحربي

3701008539

الحميدي عوض بن الحميدي المحمدي

3701009149

مشهور احمد سعيد ال حيان الغامدي

3701011024

تركي محمد تركي العصيمي العتيبي

3701012688

علي بن احمد بن حسين القاضي

3801001762

حسان عمودي علي البراديه الشيخي

3801001864

عبدالرحمن حمدان محمود مصطفى

3801002192

محمد منصور محمد العزي

3801010442

عمر مزيد عبدالله الجديع التميمي

3801016031

محمد بن صالح بن صخري الفقيري العنزي

3801016535

فيصل بن سلامة بن قبلان الربيعين العمراني

3801005896

فالح محمد عشق العرجاني

3801011900

يوسف حسين محمد ثفنان السبيعي

3801014856

حسين عوض علي ال جوهر العرياني

3801018580

بندر عبدالله محمد المغربي

3801009782

نواف بن حامد بن خضر البطيحي اللحياني

3801010505

نواف شرقي شاووش الحربي

3801008501

ناصر سعيد محمد ال ربيع الحارثي

3801011180

جارالله بن أحمد بن مطلق ال مطلق القحطاني

3801015366

محمد بن عبدالله بن محمد ابو مصامد

3801016191

سعود ين صالح بن عايض العيسى الحارثي

3801017045

يحيى بن ناصر بن محمد ال زبنة القحطاني

3801018560

فواز بن عبدالله بن ظافر ال عندل

3801008148

علي محمد موسى الفيفي

3801020911

مصطفى بن علي بن ابراهيم ال مشعوف عسيري

3801021382

محسن بن محمد بن محسن سحاري

3801022206

تركي محمد مهدي شمسه

3801008702

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السعدي

3801012419

عبدالعزيز بن منصور بن محمد العبيلي

3801016252

عبدالعزيز بن محمد بن احمد الخزمري الزهراني

3801018213

سامي بادي ناصر المرواني الحربي

3801020017

خالد بن ظافر بن سلمان آل مفطر العمري

3801010269

سبتان بن عالي بن ربيع ناصري

3801011273

عبدالله مشعل زياد المقاطي

3801018467

سعود بن سمير بن عبدالرحمن الفهيد

3801013179

سعيد بن مسفر بن محمد القحطاني

3801013396

نافع بن ممدوح بن فرحان الثنيان الشمري

3801021030

يحي بن احمد بن محمد خبراني

3801008233

عبدالحكيم عبدالله حسن الحجاج القرني

3801008399

مرزوق عبدالعزيزمرزوق حسن الثبيتي

3801022459

ابراهيم عبدالعزيز ابرهيم الحسني

3801022616

منيف مثيب غنام الجعيد

3801018813

رائد غرم الله نائش زعكان الغامدي

3801022725

عبد العزيز مصلح سليمان الخمسي العطوي

3801023405

عاصم جابر حسين سحاري

3801017673

خالد بن حسين بن حامد الحصيني القرشي

3801017736

فيصل بن صالح بن مسيب آل سعد الزهراني

3801017749

خالد بن ابراهيم بن حسين كعبي مجرشي

3801022348

نواف بن عبدالله بن سالم ال ثواب الشهراني

3801023026

طلال بن علي بن عبدالرحمن آل حلوه الشهري

3801023230

نواف بن سعيد بن غرم الله الدعجاني الغامدي

3801023493

وائل بن نواف بن لافي الفضيلي العنزي

3801023687

سعود بن حزام بن راشد الهواشله الدوسري

3801023569

ماجد بن ابراهيم بن صالح العويد

3801023757

محمد عواض سليمان النفيعي

3801023833

عبدالله بن نزال بن صالح الدمجاني العنزي

3801024178

مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الثبيتي

3801014274

عمر بن ابراهيم بن محمد العطوي

3801005739

رمزي ابكر هادي مباركي

3801005264

عطاالله بن فايز بن عطاالله الشثيلي المطيري

3801005669

عبدالاله بن عبدالله بن علي عسيري

3801005722

فيصل عيظه خلف السعدي

3801011254

رائد لافي غياض الرويلي

3701003452

خالد بن عبدالله بن مبارك ال ثواب

3701006846

عبدالله يحيى احمد ال حسنه الدوشان

3701010045

مبارك ابراهيم حسن الهلال

3801004692

ريان بن علي بن زعل العطيفي العنزي

3801005035

محمد ابراهيم راشد الرويشد

3801005112

يوسف بن ثنيان بن الدوحي الثويني العنزي

3801005643

عيسى بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشهيلي

3801009357

محسن بن محمد بن عشق العرجاني

3801014629

فارس بن عبدالله بن فارس القرفي البقمي

3801008626

عبدالرحمن بن عبدالجبار بن مبيريك الشلاحي المطيري

3801007349

عمر ظاهر الادهم المضياني العنزي

3801012602

سلطان فهد محمد الهوامله الدوسري

3801009871

سطام معجب نافع الغيداني الحربي

3801010282

عمر عاتق عتيق الصبحي

3801014254

عبدالله بن صالح بن عائض ال بن موسى الحارثي

3801020889

ظافر احمد طافر الصميدي الشهري

3801013198

علي بن عبدالله بن علي ال بريك الشمراني

3801019034

طلال بن صالح بن عبدالله المغربي

3801007191

فيصل مشبب حسن ال فرشان القحطاني

3801009139

عبدالله بن محمد بن يحي عواف حمدي

3801008112

سهل زيني عبدالوهاب حلواني

3801020141

ماجد بن عبدالله بن محمد محدري شراحيلي

3801008872

سعود بن يحيى بن علي ال مقرح القحطاني

3801010973

عبدالاله بن محمد بن سعيدال تومان الاحمري

3801012040

نواف بن فهد بن ظافر المزارقه الشهراني

3801018756

سعيد بن عبدالله بن سعد ال حشحوش القحطاني

3801010053

ريان غنيم خضران ال زاوي القرني

3801018667

سلطان أحمد فاروق شكري ال جيلالي

3801014447

صالح بن عوض بن علي آل غبران القحطاني

3801016282

طلال جابر علي العزي

3801007855

يوسف عياده عبدالعزيز الجعفري العنزي

3801013816

مترك بن عبدالله بن سعد ال شريف القحطاني

3801011776

خالد بن فهيد بن عبدالله المغيبي العتيبي

3801012826

عناد عواض مرزوق الشلوي

3801020005

عبدالرحمن بن عويض بن سفير الجعيد

3801009118

فيصل احمد غرم الله الشدوي الزهراني

3801016455

محمد بن دخيل بن محمد الدخيل

3801020587

ناصر صالح محمد العصيمي العتيبي

3801002116

سلمان علي سفر ال عبيسى الحارثي

3801019683

مالك بن محمد بن باني الاسلمي الشمري

3801022883

انس بن طة بن احمد ال علوان السفري

3801023104

فارس قاسي مقعد الرويبي السبيعي

3801022951

علي عبدالله احمد السديغي البارقي

3801022957

انس ناجع جبران الخالدي

3801022865

مشعل بن منيف مشعل السبيعي

3801023419

عبدالله عبيد عفيص النواجي الهزري.