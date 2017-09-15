بالأسماء.. المقبولون في معهد الدراسات الجوية - صحيفة صدى الالكترونية

بالأسماء.. المقبولون في معهد الدراسات الجوية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.
ودعت اللجنة عموم الطلبة المرشحين والمقبولين نهائياً مراجعة مقر القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران في تمام الساعة السابعة صباحاَ بالزي الرياضي ( بنطلون أزرق وفنيلة بيضاء وجزمة رياضية) وحلاقة الرأس رقم ( 2) وعلى الجميع التقييد بالحضور في التواريخ المحددة لكل مجموعة مصطحبين : أساس شهادة الثانوية العامة. وطباعة استمارة طلب الالتحاق النهائي من الموقع والمكونة من ((10) صفحات + الغلاف) وتعبئتها بخط واضح والتوقيع عليها وختمها من العمدة أو شيخ القبيلة وتصديقها بختم من الشرطة أو الإمارة. وطباعة نموذج تحويل مكافأة (فتح حساب بنكي) من الموقع وتعبئته وتصديقه من قبل البنك الذي يرغبه الطالب.
ونموذج طلب المعلومات من الأحوال المدنية والذي استلمه الطالب بعد أداء اختبارات القبول بعد تصديقه من الأحوال المدنية. وأساس بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) للطالب حديثة وسارية المفعول وعدد (3) نسخ منها. جواز السفر حديث وساري المفعول بمدة لا تقل عن (3) سنوات. ونسخة من بطاقة ولي أمر الطالب (في حاله أن يكون ولي أمر الطالب غير والده). وإثبات تحديد فصيلة الدم من مستشفى حكومي أو خاص. وعدد (8) صورة ملونة مقاس (4×6) كاشف الرأس.
وفيما يلي ارقام التسجيل والاسماء ومواعيد الحضور
اليوم لاثنين 27 / 12 / 1438 هـــ
رقم التسجيل الاسم
3801006332
محمدعبدالله محمد القطياني العنزي
3701012569
اسامة بن زيد بن محمد حمود الغلي القرشي
3801000695
شادي ابراهيم محمد يحي النعمي
3801002168
سعود ناصر سعود الرمان
3801002754
سلمان بن خالد بن سلمان الهبوب
3801003407
عبدالرحمن خلف دغيمان العنزي
3801003405
عبداللطيف بن جميل بن شجاع الذيابي العتيبي
3801004150
ثامر محمد محسن العدواني الزهراني
3801004317
عبدالعزيز فهد حمد العبدالله
3801004835
ابراهيم عبدالله جيلاني المولد
3801005068
فيصل بن عواض بن سليم الجعيد
3801005677
عبدالعزيز النشمي قطيان الناصري الرويلي
3801005710
عبدالله محمد زاهر سالم ال زاهر الشهري
3801005320
اصيل محمد عبدالوهاب عيد
3801005469
أبي بن محمود بن حسن هواري
3801005162
خالد محمد ابراهيم همامي
3701006467
عبدالعزيز مفرح عبدالله الحريب
3701008625
عبدالمجيد بن علي بن خلوفه النظيفي الاحمري
3701011376
سعد بن محسن بن سعد الحرقان القحطاني
3801011155
ريان بن سعد بن عوض ال بن صالح العمري
3801011241
عبدالعزيز بن عايد بن مطلق المطرفي
3801012188
عبدالهادي بن فضي بن صنيتان الغضوري العنزي
3801019646
عبدالله بن صالح بن سالم الشهري
3801006119
محمد علي محمد سعيد الدبابي الحسناني
3801013540
عبد الله محمود محمد اليحيوي الحربي
3801008876
صالح سامي مصلح الشيخي الزهراني
3801016097
ريان ابراهيم احمد الاخرش
3801022249
عبدالله حامد حويمد الهجلة المطيري
3801011074
عبدالرحمن ناصر عبدالله ال خرصان الوادعي
3801008356
ماجد بن عبدالله بن محمد عبدالله القحطاني
3801018614
جابر محمد عثمان ال جمحان الاسمري
3801010379
أحمد فائع موسى آل امربعه عسيري
3801020678
مسفر بن عبدالله بن سالم ال محمد القحطاني
3801022202
عبدالعزيز سعيد سعد ال سرحان القحطاني
3801009398
محمد بن عوضه بن غرامه ال مسعود الاسمري
3801015341
تركي عبد الله سالم الشكري الدوسري
3801018542
سلطان سعود حسين ناصر القحطاني
3801007666
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مسفر ال سرور القحطاني
3801005272
مفلح بن حسن بن سعيد صمان الشهراني
3801005465
سلطان محمد كويم السبيعي العنزي
3801007018
محمد عوض علي أل خضران العامري
3801018137
نواف فايز فهاد الشرافي الدوسري
3801006139
ابراهيم محمد ابراهيم العتيبي
3801010204
اسماعيل بن عبدالرزاق بن عايد القاسمي الظفيري
3801007003
تركي بن نهار بن حمود الوقيد
3801015473
زياد مجادب صبيح الكويكبي
3801018116
أنس بن عيسى بن عبدالعزيز التيسان
3801020651
زايد بن مساعد بن عبدالله آل مساعد العلياني
3801021574
عبدالعزيز بن حسن بن عبدالله سليم
3801022180
يونس يحي حسين العليلى المالكى
3801011919
سعود بن محمد بن رجاءالله البراق الثبيتي
3801020154
احمد عبدالله مبارك ال مبارك الغامدي
3801023228
عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل الرقابي الحويطي
3801018653
زياد بن حسين بن حامد الحصيني القرشي
3801021954
فارس بن محمد بن صالح اليوبي
3801022730
عبد الله مصلح سليمان الخمسي العطوي
3801023112
محمد عبدالعزيز محمد العشيوي
3801023361
عبدالله فهيد نومان الواكد
3801022855
فهد عبدالله لافي الغنيم المطيري
3801023283
احمد بن سبيع بن محمد العيسى
3801023834
انس محمد علي البسيسي
3801023672
حمد بن سعد بن سالم ال بو سالم القحطاني
3801023764
سفر علي عايض سعد الشهراني
3801023900
علي احمد محمد عيسى
3801023683
عبدالله بن عبدالمجيد بن عبدالله الطويرقي
3801019802
مشاري أمان علي الوهبي
3801007235
شاهر عواد عايد النجيدي البلوي
3701010676
أحمد بن حسين بن علي آل درويش القحطاني
3701011551
مشعل حمود دخيل ال محمد الحارثي
3801002067
ابراهيم بن فيصل بن محسن الظاهري
3801002263
مهند جيلان مخضور البركاتي
3801002596
عبدالرحمن بن محمد بن علي الشهري
3801003053
ريان حمد مشعل البسيسي السلمي
3801003615
فهد بن ابراهيم بن محمد حسين
3801009240
نواف ظافر سعيد ال قانص
3801010316
تركي بن عبدالله بن محمد السهلي العوفي الحربي
3801004598
عبدالرحمن صابر طالب سالم ال دغيثر الزهراني
3801004576
علي محمد جبران أسعد غزواني
3801005347
اسامه علاء يوسف رجب
3801005454
زياد بن محمد بن احمد الحنفاء العماري
3801002407
فوزي جمال سالم عايض
3801012005
بندر جزاع شبيب التومي الشمري
3801014673
عائض سالم عتيق الربيعيين العمراني
3801017894
ابراهيم فايض عودة الحثربي العنزي
3801019413
خالد سالم هزاع الجعفري العنزي
3801019598
سعد محمد عايض المسعري الدوسري
3801012487
ناصر علي ظاهر البلوي
3801008891
مطلق عبيد مطلق الهويشلي
3801009438
عبدالله حسين علي الرحيلي
3801011870
عبدالعزيز بن حمود بن سليمان السناني الجهني
3801016319
شبيب عبدالله شبيب العمور الدوسري
3801011176
سعيد بن عبدالله بن سعيد الدهيسي المالكي
3801011301
حاتم جبريل بركة المطيري
3801016267
خالد بن عيسى بن محمد المفضلي الزهراني
3801017307
فيصل بن علي بن موسى الحسني الزهراني
3801017762
عبدالعزيز نايف سالم الميموني المطيري
3801011558
أسامه بن أكرم بن أمين كشارى
3801018420
محمد بن حسن بن محمد البارقي
3801018672
عزام عزيز عواض المسعودي
3801019824
متعب صالح علي الغامدي
3801006123
اسامة محمد جبران قحل
3801007952
سليمان هادي علي الأسلمي عسيري
3801009867
فياض حسين بن هادي همامي
3801011491
علي بن سعيد بن عايض السراري الشهراني
3801013605
زاهر بن علي بن ضيف الله نجعي
3801016179
تركي فالح عبدالرحمن الفرحاني الشهراني
3801018303
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد درع
3801022242
عوض سالم عوض ال غنوم
3801007817
عبدالله صالح عبدالله العبودي
3801014018
ابراهيم عوض بجاد الفريدي الحربي
3801011166
محمد بن عبدالله بن صالح القبلي الشهري
3801020638
محمد مبارك هليل العنزي
3801016974
محمد بن مساعد بن محمد الفقيهي
3801021921
علي بن احمد بن حمود الرشده العماري
3801009660
عبدالله بن مدهش بن مبارك آل دخيل الدوسري
3801008127
بدر عبدالله سعيد العيسى
3801009992
معاذ بن عبدالله بن علي الشدوخي
3801009823
مشاري عبدالعال محمد السعدون
3801019890
صقر سعيد بلغيث العامري
3801019918
ناصر بن منصور بن بندر ىبن سعيد العامري السبيعي
3801014368
علي بن عبده بن علي سحاري
3801018219
عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن محمد درع
3801013438
عبدالله مشرف سالم القرني الرزقي
3801013928
محمد بن حمود بن عبيد المقاطي العتيبي
3801012813
محمد بن عبدالرحيم بن محمد العوفي
3801015776
محمد بن ادريس بن عبده صميلي
3801021089
سعد مطلق فرج ال عبيات المطيري
3801019876
محمد ضيف الله دخيل الله الذويبي
3801023267
متعب قاسم علي ال مفتاح المنتشري
3801022916
فهد بن ناصر بن فهد الشهراني
3801023003
فهد غازي ضاوي الجعيد
3801023423
رياض هلال عبدالرحمن عبدالله باصهي
3801015191
فيصل بن علي بن عبده الجلبي القوزي
3801023071
مشعل مسلط درموح العتيبي
3801018772
فيصل بن محمد بن علي الثبيتي
3801022828
عبدالرحمن عبدالله عائض محمد الجوني الشبلي
3801004755
يوسف بن مفرح بن هويمل المرتعد العنزي
3801004840
اسامه فؤاد شاكر مؤذن
3801005556
عبدالرحمن بن جدعان بن مغيض الوكله العطوي
3801005450
تركي عبدالمجيد احمد الكاسب الزهراني
3801009183
مؤيد بن مسلم بن عيد الخمسي العطوي
3801017242
سميربلال احمدال خميس الغامدي
3801010846
عبدالله بن عدلان بن عبدالله المنتشري الشمراني
3801022585
سلمان بن علي محمد أل هشال الشهري
3801008388
نايف بن هلال رشيد الشلاحي المطيري
3801015868
سيف ماضي لويفي الخمسي العطوي
3701013055
تركي محمد منصور ال مسافر العلياني
3801002782
عليان بن موسى بن عليان الخيبري
3801022148
محمد علي عبدالله العنزي
3801022591
محمد مبارك سالم اليمني العنزي
3801012057
فهد محمد علي حسني
3801015824
عبدالله بن حمد بن هوصان الرحيمي المطيري
3801019607
ماجد بن محمد بن احمد الدهيسي المالكي
3801013020
عبدالسلام فزاع حميد المطيري
3801022132
احمد محمد نوار العزيزي المطيري
3801008261
عبدالله بن محمد بن عبدالله القبيسي الشهري
3801014613
عبدالعزيز محمد سعيد ال عفتان القحطاني
3801021710
سلطان بن علي حسن آل فروان عسيري
3801021903
مبارك مسفر مبارك ال مخلص اليامي
3801014559
فيصل بن عبدالعزيز بن حمد السعيد
3801007487
زياد احمد عبيد القصيري الحربي
3801012588
علي بن فاهد بن علي آل سليمان العامري
3801020989
عبدالاله بن احمد بن عبدالله ال مزلف القحطاني
3801010059
سلطان بن محمد بن نقاء السليمي الحربي
3801020136
نايف موسى ابراهيم خال
3801012639
يزيد بن سعد بن سلمان الصعيله الجهني
3801015549
فواز احمد سعيد المضحوي الزهراني
3801009674
راكان غزاي عيد الحصني الحربي
3801006083
عبدالرحمن بن يحي حمدان ال زراع الغامدي
3801007359
سلطان عبدالرحمن محمد خبراني
3801010027
عبدالله بن فهد بن عبدالله المامون
3801014320
ماجد بن حماد بن غالب الساعدي
3801014419
تركي بن محمد بن علي دومري
3801021358
أحمد بن عبدالخالق بن أحمد ال أربعه القرني
3801021427
شعيب يحي حسين العليلى المالكى
3801013051
ريان بن مصلح بن علي بن رايه الغامدي
3801019100
بدر ناصر راشد الكدادي الهاجري
3801020037
عبدالمحسن دخيل الله بخيت الشلاحي المطيري
3801012888
زياد مسعود علي ال محمد
3801012521
عادل حاسن حسين الثقفي
3801014378
سعد بن عبيدالله بن مبروك الثبيتي
3801018509
بندر عبدالله تركي العصيمي
3801022811
ابراهيم صالح عيد الغنامي
3801013603
سعد خبتي زياد الصفراء البقمي
3801017692
عدنان مسلم الحوذاني القرشي
3801023226
محمد فهد عبد العزيز قنديل
3801022914
عمر منصور السبيعي
3801022668
عمران بن علي بن مفرح الفهمي الزهراني
3801023625
خالد علي مهدي شراحيلي
3801023738
حمود بن محمد بن عايض الحافي العتيبي
3801023551
حمود بن مصطفى بن حمود العوده
3801023571
عماد احمد محمد العيسي
3801023511
ابراهيم بن هادي حمد كريري
3801011607
سلطان بن نويشي بن دغيمان الدبيسي الجهني
3701008497
زياد بن عطيه بن معيض الخريصي الزهراني
3701010491
خالد سعيد سعد ال قبان
3701012213
عبدالعزيز بن سعد بن سعيد الدلبحي
3801003104
سعيد بن عبدالله سعيد الثبيتي
3801003725
زيد معضد عبدالعزيز الجميلي
3801004377
عبدالعزيز بن خالد شارع الروقي العتيبي
3801005139
احمد محمد عيسى عثمان رياني
3801004884
عبده ابراهيم عبده ال حميدان العمري
3801004869
سعيد بن مصلح بن سعيد الغوازي القحطاني
3801005082
ابراهيم عثمان صديق حكمي
3801004696
عبد الله علي حسن كعبي
3801004915
حسن بن محمد حسن محنشي
3801005676
باسم بن زاكي بن صالح العروي الجهني
3801005228
فهد بن محمد بن سعيد القحطاني
3801006841
سيف سعود طميش الربشاني الرويلي
3801009325
عادل جميل صياح المحياوي
3801005312
محيا بن صالح بن محيا العوني المطيري
3801005408
محمد بلغيث يحي فقيه
3801006325
عبدالعزيز بن محمد بن سلامه الرقابي الحويطي
3801018561
خلف عقيل الحضري البناقي الصلبي
3801006963
فهد بن حسين بن علي مخلا قيسي
3801019326
عبدالله بن عبدالفتاح بن محمد عفاشه
3801007466
خالد بن ناصر بن سعود الصاعدي الحربي
3801008751
خالد بن سلمان بن مبارك القاضي
3801015565
مشعل بن سعيد بن عبدالله الشدوي الغامدي
3801019138
عبدالرحمن بحيص حسين عثمان زرير
3801013187
فيصل بن علي بن مطيرالسويحي المالكي
3801018475
وليد خالد سعود العمري الحربي
3801007410
عبدالسلام بن عبدالله بن سعيد ال صقر القحطاني
3801008567
احمد محمد ابراهيم ال امعانم
3801012789
ابراهيم بن محمد بن احمد البارقي
3801011930
سلطان احمد محمد حبيب
3801002537
سلمان بن سعيد بن محمد ال عبدالله الحارثي
3801002225
عبداالعزيز بن حامد بن عبدالرحمن النجدي
3801012213
سلطان محمد عبد الكريم سحاري
3801014197
احمد حسن محمد ال العلاء الشهري
3801014866
سالم شايع محمد شايع الفحوس
3801017384
سلطان غلفان حيان سحاري
3801009205
رعد بن عواض بن معوض الجابري الحربي
3801015448
حسن محمد حسن عتودي
3801008359
متعب بن عوض بن سعيد الشيباني العتيبي
3801013271
علي منصور محمد الزهراني
3801014869
تركي بن هايس بن نيف الشاطري المطيري
3801017216
فيصل عبدالله سليمان الحصيني
3801018666
مسفر بن عبدالرحمن بن مسفر الشبوي القحطاني
3801019203
سالم عبدالرحمن محمد البقعاوي
3801021582
سعود بن فراج بن سعود الغنيم المطيري
3801022156
محمد عبدالكريم محمد العتاني الصالح
3801013992
موسى حسن محمد ال ناصر البارقي
3801006726
محمد خالد صالح الشامي
3801018201
جواد بن عبدالعزيز بن محمد الهملان
3801007465
اسماعيل بن وليد بن خالد الحباش
3801011023
فيصل بن صالح بن سعد آل مرعي القرني
3801010292
عادل بن مبارك ين عبدالله المحلسي المطيري
3801012629
أحمد بن فهد بن غازي التومي الشمري
3801008365
متعب بن عبدالله بن محمد الثبيتي
3801014324
عيد بن ناصر بن عبدالله العصيمي
3801017465
فارس شجاع علي العالي العتيبي
3801021479
جاسر ماجد محمد حريب
3801012269
عبدالرحمن بن محمد رمضان الطفيلي الزهراني
3801023201
خالد زيد زعل الخضع الرويلي
اليوم الثلاثاء
28 / 12 / 1438 هــ
رقم التسجيل
الاسم
3801023357
فيصل بن عقيلي بن مديني البارقي
3801022796
راشد بن محمد بن راشد الغنيم الجهني
3801022954
فهد بن علي بن احمد الشهري
3801023261
محمد عوض محمد الثابتي الشهري
3801023759
فيصل بن طلال بن بركي العصيمي العتيبي
3801023605
محمد عمر عويمر الزراقي العتيبي
3801023927
عبد المجيد عبيد عايض الهزري
3801007411
باسل عارف رويق الخمساوي الكويكبي
3701009777
محمد بن خالد بن محمد القو
3701010162
محمد بن خالد بن ابراهيم العلي الفضلي
3701011158
عبدالرحمن عيسى محمد العبداللطيف
3801000683
طلال بن سالمين بن فرج الطلال
3801001875
عبدالعزيز بن حسن بن احمد باروم
3801002049
فارس احمد يحي كولي
3801002301
مازن بن علي بن احمد ال عقيل الغامدي
3801003476
عبدالله بن خليل محمد عنبري
3801003153
تركي طلال معيض المرزوقي البقمي
3801015069
محمد صالح محمد الفرج
3801017959
يحيى بن لذاذ بن يحيى الشملاني العنزي
3801009393
يزيد احمد يحي كعبي
3801006943
مروان محمد محنف بجوي
3801016831
محمد بن عقيل بن سعود العويمري الرشيدي
3801009779
فارس حميدي محمد ال سليم المنتشري
3801014572
فارس بن فهد بن صالح آل بنه الغامدي
3801017548
مروان مصلح عمير المرعشي
3801011224
طارق سعود سعيد الفرحه الغامدي
3701003447
مبارك بن عبدالله بن مبارك ال ثواب
3701003579
عبدالرحمن محمد عبدالله الجميري الشهري
3801008421
نادر عبدالله محمد السلمي العنزي
3801008676
سعد بن فهد بن سعد المصارير الدوسري
3801012616
عوض بن علي بن رمزي آل سليمان العامري
3801020044
صالح يمير فيصل المغربي
3801020120
عبدالله عبدالعزيز عايض الثبيتي
3801022404
حامد بن محمد بن حامد ال محفوظ الغامدي
3801006924
فارس بن سفر عبدالرحمن ابونخاع
3801009339
فيصل بن محمد بن علي الجبار القحطاني
3801012431
مهند بن سعد بن منير الشهراني
3801015583
بندر سعيد منصور الشهراني
3801013899
زياد ابراهيم مضحي النافعي
3801013982
بلال حمزه عمران فلمبان
3801008635
عبدالعزيز بن علي صغير بن عبده ازيبي
3801020453
فارس بن سعيد بن صالح فارس
3801022165
عبدالله بن محمد بن عائض صمان الشبلي
3801013331
احمد بن عطية الله بن دخيل الله الشابحي الحربي
3801019497
وائل هادي عبدالخالق ال زيدا الشهري
3801020035
بندر راشد رشيد آل زارع الخثعمي
3801022010
عاصم احمد علي سهيلي
3801014639
محمد بن عتيق بن فهاد الميموني المطيري
3801016699
بندر بن سليمان بن عامر الشهري
3801019084
نايف رافع قضقاض الولد علي العنزي
3801007545
خالد بن احمد بن حسين ال قدرة
3801021467
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الصقعبي
3801022287
هذال بن فهد بن عيد المرشدي العتيبي
3801014316
علي حسين علي مشني
3801018068
عزام عويد حمدي الذيابي العتيبي
3801014456
عبدالرحمن بن مداوي بن حمد آل مفتاح المنتشري
3801007368
عبدالرحمن بن حسن بن محمد حربي
3801007461
سعد بن خالد بن سعد المذن
3801012864
عبدالعزيز بن ماجد بم مانع الغييثي الدوسري
3801013254
ريان خلف محمد اباالوكل الرويلي
3801016439
فارس منير نقاء البقمي
3801022308
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بكري
3801009056
عبدالله بن حامد بن محمد المراغين السبيعي
3801021267
نواف محمد حسين آل بقعا القحطاني
3801019808
عبدالرحمن بن تركي بن نائش الزهيري الغامدي
3801023286
طلال بن عبدالله بن مديني الفلقي العسيري
3801023047
محمد بن عبدالله بن جابر ال عوض
3801023711
مفرح حسن عامر ال معاوي عسيري
3801017726
هاني بن مطاعن بن محمد حكمي
3801008886
طلال سعد سليمان الخماش
3801004965
عبدالله قذاف صالح المهناء
3801005321
عبدالمحسن بن سامي بن حسن الخضير
3801005436
سلطان بن سليمان بن سميحان الرويعيات العطوي
3801005604
عبد الله محمد علي محمد آل ناشب عسيري
3801011502
سعد بشير عبدالله الهرفي البلوي
3801011513
علي صالح علي البلوي
3801019903
ممدوح بن نائف بن محمد الهرفي البلوي
3801008841
عزام سليمان احمد العتيق
3801016865
محمد بن عليان بن حضري الكويكبي الرويلي
3701011531
يوسف بن ابراهيم بن يوسف الحجي
3801003222
زياد بن عبد الله بن سعد الخياري الرشيدي
3801004070
احمد بن عبدالله بن بلقاسم الشيخي
3801004587
خالد بن شايم بن فلاح الحربي
3801005019
علي بن ايراهيم بن عثمان الفريجي
3801005021
انس بن خالد بن عبدالله القشيري الشهري
3801019154
سلمان وديد دقيق المرعضي الرويلي
3801008046
محمد موسى محمد السلومي
3801009649
خالد بن ياسر بن عبدالله النودلي
3801015859
طلال ناصر عايض العايضي الرشيدي
3801017510
فارس متعب فالح التميمي
3801018956
ابراهيم موسم حميد البقيلي السلمي
3801021810
محبوب علي محبوب القرني العماري
3801009868
سعود عائض جاسر الحميداني
3801000639
نايف بن ظافر بن مانع الفهادي
3801002287
فيصل بن فارس عويض الخماش
3801017291
حامد بن صالح بن سلمان العرفي الجهني
3801011569
محمد بن عبدالله بن محمد مرزن
3801012627
فيصل بن عبدالله بن ال عون الشهراني
3801014161
بدر بن زايد بن علي المازني عسيري
3801022254
ناصر علي مكرزي آل معوضه القحطاني
3801011527
خالد ضيف الله بداح المطرفي
3801022050
عبدالمجيد فلاح سليم الزاروط المطيري
3801019473
خلف سعيد مناور الزميلي الشمري
3801012403
عبدالعزيز بن شيبان بن عبدالله ال غانم
3801021947
عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز التمامي
3801022033
جبرمعدي ناصر سيف الغربي العتيبي
3801022042
حسام علي عبدالله العمران
3801009954
عبدالله عائد الزكار خلف القعقعي الرويلي
3801019061
عمر محمد حسن العمري
3801021556
مازن عبدالله محمد محسن المالكي
3801013554
محمد بن معيض بن ناصر المكحلي السبيعي
3801018154
عبدالعزيز ابراهيم خليف العنزي
3801007440
فهد بن علي بن معاظه ال زغبان المنتشري
3801009404
سلطان بن محمد بن معيض الشهيب الثبيتي
3801010501
سعود عايض حمدان الزهيري الغامدي
3801012617
عبدالعزبز عيضة عائض الشهيب الثبيتي
3801017479
حسام بن احمد بن علي الحسيني الشهري
3801017716
فهد بن ابراهيم بن حسين كعبي مجرشي
3801023096
صقربن سعيد بن علي خبراني
3801023059
تركي سلطان مفرح السرحاني
3801023622
ممدوح بن محمد بن عبدالرحمن الحودي
3801023325
عبدالرحمن بن موسى بن احمد ماطري
3801001279
احمد بن عبدالله بن محمد البركات البلوي
3801001967
ريان عبدالله احمد الغروي
3801002480
ريان بن محمد بن عبدالله دبسان
3801003956
ابراهيم بدر ابراهيم السعود
3801005016
نواف سلام بلال السعد
3801005204
نايف بن هادي بن فكر القرفي البقمي
3801005533
فارس بن احمد بن ابراهيم مرزن عسيري
3801005417
عبدالاله يوسف عبدالله العبدالعزيز
3801005565
سعد محمد سعد ال روزه القحطاني
3801009799
عبد الرحمن بن معيض بن عبيد الطلوحي العنزي
3801017737
مهدي محمد عبدالله ال عبيد الشهري
3801010627
مالك مخلف مرزوق المضياني العنزي
3801022054
محمد سعود محمد الودعاني
3801007645
سلمان بن سعيد بن محمد آل مقبل الغامدي
3801007792
احمد محمد احمد الزهراني
3801016893
عبد العزيز بن خلف بن محمد الواكد العتيبي
3801017143
فارس بن محمد بن حسين قحل
3801008914
مصلح سامي مصلح الشيخي الزهراني
3801009557
جاسر بن امين بن فريج الحازمي
3801012832
محمد بن هادي بن يحيى حريص شراحيلي
3801015966
امجد بن محمد بن احمد آل سودان
3801007873
عبدالرحمن بن طالع بن ابراهيم ال الصعاوده الربعي
3801006317
سعيد بن مبارك بن احمد ال ثواب الشهراني
3801009780
احمد بن علي بن حسن البارقي
3801013259
حسن سعد عبدالله القحطاني
3801013463
خالد محمد حمود العضياني
3801019712
فارس بن عبدالله بن علي ال فارس الشهري
3801010764
محمد بن سعيد ين فرحان العليلي المالكي
3801011211
عبدالرحمن بن فهد بن مبارك آل دعفوس الدوسري
3801009545
ناصر علي ناصر معافا
3801009473
ابراهيم بن احمد بن محمد ذباب
3801019232
ماجد بنيان متعب ابوسبيحه
3801012850
مسفر بن سعد بن مسفر ال فرحان القحطاني
3801015644
نواف خلف فرحان الفدعاني العنزي
3801017555
أحمد بن ماطر بن سحمان الصقري العنزي
3801018360
نايف بن ابراهيم بن غانم الغانم
3801022275
عيسى بن عبدالله سواعد المطيري
3801020570
مشبب بن علي بن مشبب ال مانع القحطاني
3801014392
عبدالله بن خالد بن حسن آل حاسن الغامدي
3801018574
عبدالاله بن عوض الله بن شامي الجعيد
3801023339
عبدالله بن حمد بن احمد الحيدري
3801022995
فيصل محمد جابر مسفر المقنع الزهراني
3801023591
وليد محمد عبدالعزيز قليص الشهراني
3801023561
عبداللطيف بن خالد بن فهد العوده
3801023460
عمربن مفلح بن غزاي النفيعي العتيبي
3801023533
سيف بن ناجي بن بخيت القثامي العتيبي
3701007397
رياض بن ناصر بن شريده الصويلح
3701011254
محمد يعقوب يوسف الحجي
3801002794
تميم بن عبد الله بن مسلم التميمي
3801003345
خالد بن عبدالله سعيد الثبيتي
3801003257
مصعب بن علي بن يحي مهدي مهارش
3801004448
عبدالرحمن بن سعد بن علي المقاطي العتيبي
3801004677
خالد بن سعيد بن ناصر سلطان
3801004822
فهد ابراهيم عبدالله الدوسري
3801004926
نايف ظافر محمد الشهراني
3801005387
اسامه بن اسماعيل بن علي الحاج
3801005219
سلطان عبدالله مسفرالمشرافي المطيري
3801005559
حسين أحمد حسين زيد
3801005560
علي أحمد حسين زيد
3801005326
عمر بن غرم بن محمد الكناني
3801005330
عبدالرحمن بن حزام بن علي آل سلطان
3801019803
محمد سعد منصور المغامسي الحربي
3801007330
خالد بن سالم بن علي الفرك العنزي
3801009687
فيصل حسين محمد علواني
3701003774
عمر بن عتقان بن عطيه الجعدي المالكي
3701008357
عبدالله بن داود بن سعد العيد
3801006682
بسام عايد خلف غدير الشمري
3801015572
سعود بن عتيق بن علي الضيوفي العطوي
3801016189
علي سالم علي العقيص البلوي
3801018590
طراد بن شايم بن طراد الصنخ الشمري
3801016890
بدر بن حسن بن يزيد الثويعي الفيف
3801008441
عبدالله بن مبارك بن علي ال مبارك العسيري
3801011228
وليد حسن احمد الغامدي
3801011494
أسامة بن ناصر بن محمد هزازي
3801007376
هاشم بن نبيل بن هاشم فقيه
3801018071
مشاري غياض عوض العنزي
3801007064
مهند بن حامد بن احمدسالم القبساني
3801014721
عبدالرحمن بن سعيد بن عاطي الصبحي الحربي
3801015796
حاتم بن بندر بن عبيد السهلي الحربي
3801022552
يوسف بن فوزي بن أحمد شحات
3801015116
عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الطفيلي الزهراني
3801021469
فيصل بن حميد بن سافر اللهيبي الحربي
3801008746
عبدالله حسن احمد المدري الفيفي
3801015675
عبدالمحسن بن يحيى بن عبدالله آل عزان عسيري
3801011315
خالد حسين سهيد عائض ملحه المعمري
3801011448
سعيد بن محمد بن سعيد آل ناصر القحطاني
3801011717
ساري ابراهيم عبيدان البلوي
3801012081
فيصل بن ظافر بن محمد ال سحمان الشهري
3801018553
فيصل بن الحميدي بن حمد الصالحي الحربي
3801010296
نواف علي أحمد آل زايد
3801011143
يوسف بن محمد بن سعد ناصر
3801015335
محمد عبدالله محمد ال هاجر
3801016843
عبدالله بن بنيان بن متعب أبوسبيحه
3801021657
محمد عايض موسى آل عليان
3801017340
متعب فالح سودان المعتبي الشلوي
3801009314
راكان سعود بن عايد الوعيلي القرشي
3801011289
علي بن محمد بن علي بن صومان ال الحارث
3801018025
احمد بن محمد صالح علي الدماس الثمالي
3801018040
خالد غدير سراي الشملاني العنزي
3801020740
فهد احمد جمدان غازي المعيقل
3801012545
عبدالعزيز بن حامد بن علي ال باهي الخثعمي
3801019411
احمد علي محمد ال الزهري الاحمري
3801007332
زياد باحص ال شميله الغامدي
3801023296
حسين مرعي حسن أبوخلوه
3801016611
يوسف بن خليف بن عائض التومي الشمري
3801018159
بكر راضي مرضي المفضلي الشمري
3801023682
عبدالله بن سعد ابن سالم الهزري الاكلبي
3801023587
عثمان بن حسين علي مدوح هزازي
3801008325
محمدعلي محمد بش
3801023885
سند شايع راقع ال غرامه القحطاني
3801008677
عبدالمجيد عبدالله محمد السهلي العوفي الحربي
3701008518
بدر خالد ناصر القحطاني
3701010945
خالد بن عبدالرحمن بن سعد البدر
3801002264
سلمان بن صقر بن مليح الدمجاني العنزي
3801002758
عبدالله بن عمر بن سالم المعبدي الحربي
3801003335
مسعود بن علي بن سعيد ابن مرزوق الشهراني
3801004339
عبدالله بن خالد بن محمد المهناء النعيمي
3801005120
فيصل بن علي بن سعد بني خثيم الغامدي
3801005037
ثامر بن وحيد بن يسلم باسعد
3801004873
محمد بن يحى بن احمد سحاري
3801004679
فيصل بن محمد بن عبد الله هليلي هزازي
3801005524
ماجد بن عبدالله بن عشوان العشوان
3801019929
مشاري بن عبدالرحمن بن قبلان المولد
3801007769
حمود بن دخيل بن محمد الرمالي الشمري
3801022592
حمد مبارك سالم اليمني العنزي
3801010297
عبدالله بن منصور بن دحيم آل جوهر الدوسري
3801007634
مشعل بن صلاح بن تركي القعيقعي الرويلي
3801015365
محمد بن حماد بن فهد النتيفات الدوسري
3801016210
مشعل بدر حمد علي دخنان السبيعي
اليوم الاربعاء 29 / 12 / 1438 هـــ
رقم التسجيل الاسم
3801007508
محمد بن عبدالله بن حميد ذوي أحمد الغامدي
3801008164
وليد صالح سالم الحازمي
3801008917
عادل سعيد محمد آل جعفر الغامدي
3801008949
احمد بن حامد بن احمد السالمي
3801015637
عبدالعزيز بن هنيدي بن عيد العلوي
3801010508
عبدالعزيز عبدالعالم حسن الحربي
3801021905
عنيزان بن رشيد بن عنيزان القلادي الرشيدي
3801020716
محمد بن ايمن بن مبارك المحمدي
3801007951
عبد العزيز سيف مساعد المساعد
3801010329
رعد بن عبدالله بن محمد ال مشرف القرني
3801021682
عبدالعزيز بن عيسى بن ابراهيم شويهي
3801009841
احمد بن معدي بن احمد ال سعيد عسيري
3801009084
عبدالله بن عزيز بن معيض بن مطر ال ثوابل العامري
3801012328
طارق بن يحى بن منصور ال رفيده
3801014864
زياد بن عبادي بن ناصر ال سليم الشهراني
3801017017
عبدالله سالم عبدالله الحجاج الشهراني
3801017056
يحيى بن محمد بن عيسى ال زياد عسيري
3801014009
فهد بن علي بن سويلم ال كدم
3801018384
حسام بن عبدالله بن ناصر معافا
3801021310
فلاح هياف سالم القرقاح
3801007742
طلال بن ماجد بن سيار الفريجي الرويلي
3801013398
عبد الرحمن محمد أحمد عسيري
3801019782
خالد محمد حسن حلبي
3801020244
فيصل بن جبران بن أحمد خبراني
3801009932
مطلق عايض محمد العصيمي العتيبي
3801010093
مشعل بن لافي بن عبيد الصقري العنزي
3801013660
راكان بن طلال بن مسفر الشاطري المطيري
3801020634
زياد بن سعد بن مفلح الزبني الرشيدي
3801010821
عيد بن سالم بن عيد بن منصور الرجباني الدوسري
3801011142
بسام بن رشيد بن منقي الشاطري المطيري
3801012408
حسن سلمان حسن هروبي
3801008922
ناصر بن حسين بن سالم السعيدي المالكي
3801009341
محمد عبدالرحمن احمد الصقر
3801010466
عبدالله ماجد علي آل نزهه
3801012564
عبدالرحيم حسن يحيى معيدي
3801013561
خالد حمدان شباب القريشي السبيعي
3801016819
احمد بن عبدالرحمن بن احمد ال بوحشيش العرياني
3801020973
عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد ابوالزوائد
3801011980
بندر بن سالم بن ابراهيم السالم
3801020041
حسين بن يوسف بن حسين العلي
3801015246
راشد بن سعود بن محمد الرشود السبيعي
3801017428
تركي بن مطلق بن سعد الشيباني العتيبي
3801020404
فيصل بن سعد بن سعيد الربيعي القحطاني
3801020727
فهد حسن مسعود الجروي القحطاني
3801020982
حامد مطر حامد محمد العتيبي
3801021446
محمد مشعل علي الاسمري
3801022990
ابراهيم بن سعود بن ابراهيم اليوسف
3801023910
عبدالاله بشير مشحن البلوي
3801020635
عمر بن سعيد بن عيضة العبيدي المالكي
3801022909
عبدالمجيد صياح سرحان الزايدي الجهني
3801023239
مفرح مسدف احمد نهاري
3801023317
عبدالله علوان رمضان ال زغبان المنتشري
3801023173
مشعل عبدالله بن عايض الحصني الحربي
3801023189
تركي عبدالعزيز صالح العبيد
3801023066
محمد خالد ابراهيم علي المذن
3801022978
محمد سلمان محمد العيسى
3801023749
سلطان بن عبده بن علي ال بنان عسيري
3801010350
عبدالعزيز عايض زين جابر ال مملح الشهري
3801000682
فرج بن سالمين بن فرج الطلال
3801001613
عبدالرحمن بن عويد بن ثويني الحبلاني العنزي
3801002166
امجد بن مسعد بن محمد السحيمي البلوي
3801003193
محمد بن علي بن لافي الزبيدي
3801004852
وليد بن خالد بن عيد العامري الجهني
3801005137
ناصر بن مسعود بن علي ال سريع القحطاني
3801005098
علي محمد احمد جبلي العسيري
3801005602
حمد عبدالله محمد الاسمري
3801005641
عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس الدهمشي العنزي
3801005620
حسن بن أحمد بن علي ال رحمان السهيمي
3801005360
سفيان بن احمد بن نغيمش الكلبي الجهني
3801021485
محمد ابن مسفر ابن علي العلمري الشمراني
3701008036
زياد محمد عبدالهادي ال زهير الشهري
3801019266
سيف خلف يخني الولدعلي العنزي
3801020338
محمد صقر مليح الدمجاني العنزي
3801021731
محمد بن عبدالله بن عبدالمصلح الحزيم
3801022140
محمد أحمد عبدالكريم موسى الموسى
3801010520
ماجد سليم جروح الجعفري العنزي
3801009262
عبدالله بن حمد بن أحمد ال ابوالسعود حكمي
3801010522
اسامه بن علي بن خليل ابوجره هتاني
3801015370
فيصل بن حمد بن حامد العوفي
3801018721
عبدالاله يحيى احمد ال حمود
3801014603
ابراهيم عبده عبده خواجي
3801020770
حسين بن هاشم بن صالح الخريصي الزهراني
3801006114
ايمن بن محمد جبران قحل
3801010021
علي بن حمد بن محمد البارقي
3801021931
عبد الله محمد مساوي مباركى
3801022035
زايد حامد حويمد الهجلة المطيري
3801021293
محمد سالم محمد أل جبران القحطاني
3801020658
عبدالرحمن بن بدر بن ربيع الجامعي السلمي
3801022486
يوسف بن موسى بن علي خبراني
3801012841
يحي بن علي بن يحيى زولي الزيداني
3801014020
عبدالعزيز بن صميد بن صميد الفلاحي الزهراني
3801014168
عبدالرحمن بن سلطان بن هادي حمدي
3801014930
يحي إبراهيم مساوى شوك
3801018313
عبدالله احمد عايض زهير ال ضاوي
3801019014
عبدالهادي سعيد جويعد آدوكر القحطاني
3801021083
مهند سعيد سعد ابو مالح
3801019770
عبدالعزيز سعيد عبود آل زيدان
3801005798
ابراهيم خالد ابراهيم بن قعيس
3801006671
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله العجروش العريفي
3801008847
نايف بن علي بن معدي ال عاطف القحطاني
3801010690
احمد شجاع بندر الدلبحي
3801012770
ناصر بن نوار بن حميد الشيباني العتيبي
3801017866
فارس عبدالرحمن عبدالله الرويبي السبيعي
3801021204
محمد سعيد هادي ال جحيش القحطاني
3801016217
عبدالعزيز ثاري صالح العويمري الرشيدي
3801009796
فارس نشمي بن موسم المطيري
3801013431
خالد بن جوهر بن سليمان الخليفه
3801015353
ناصر بن عبدالله بن ناصر السنحاني القحطاني
3801017937
محمد بن ماطر بن سحمان الصقري العنزي
3801011385
هادي سعود مسلم الظفيري
3801020825
حسين بن فهد بن حمد الخريصي الشمري
3801022648
سلطان خالد عبدالرحمن الفجري
3801009029
فيصل محمد محيل الذاهلي
3801011291
مشهور بن عبد الرحيم بن عبد العزيز الجعيد
3801014150
رامي سعيد عبدالله عيد المالكي
3801020840
عبدالرحمن احمد صالح الثبيتي العتيبي
3801020298
علي بن هادي بن احمد السعدي
3801022809
علا يحيى علي عواجي
3801022941
عبدالله بن حسن بن احمد خبراني
3801023063
عبدالعزيز حامد فايز الطويل
3801023252
عايض محمد علي المغيدي
3801022827
لافي بن محمد بن لافي الغنيم المطيري
3801023640
عبدالمحسن بن ساير بن محيبس الدهمشي العنزي
3801023563
وليد مجلاء صالح الدلبحي العتيبي
3801023705
سعود بن ناصر بن فالح الشرافي الدوسري
3801009379
محمد بن علي بن سالم العود
3801024003
عبدالرحمن عبيد سويلم العتيبي
3801003693
محمد بن سعد بن محمد الشمراني
3801004127
مشاري بن سالم بن محمد ال تني الدوسري
3801004526
زياد محمد مهدي ال غازي القحطاني
3801005145
هاشم صالح هاشم مصامد آل شريفة الشمراني
3801004693
زياد عيد شبيب عيد مصلح المطيري
3801004745
محمد أحمد صقر عبد الله آل سند الدوسري
3801005066
عبدالله بن عواض بن سليم الجعيد
3801005434
سامر فهد هليل ماطر غضوري العنزي
3801005421
عبدالعزيز بن مشبب حسن ال فرشان القحطاني
3801005590
نواف محمد حمود عسيري
3801005299
اسامه بن عبدالعزيز بن شائع الصليع
3801005373
عبدالله سعد عبيد السواط
3801013217
عبدالله بلال أحمد أل خميس الغامدي
3801011199
طلال بن منصور بن حزاء العوفي الحربي
3701008539
الحميدي عوض بن الحميدي المحمدي
3701009149
مشهور احمد سعيد ال حيان الغامدي
3701011024
تركي محمد تركي العصيمي العتيبي
3701012688
علي بن احمد بن حسين القاضي
3801001762
حسان عمودي علي البراديه الشيخي
3801001864
عبدالرحمن حمدان محمود مصطفى
3801002192
محمد منصور محمد العزي
3801010442
عمر مزيد عبدالله الجديع التميمي
3801016031
محمد بن صالح بن صخري الفقيري العنزي
3801016535
فيصل بن سلامة بن قبلان الربيعين العمراني
3801005896
فالح محمد عشق العرجاني
3801011900
يوسف حسين محمد ثفنان السبيعي
3801014856
حسين عوض علي ال جوهر العرياني
3801018580
بندر عبدالله محمد المغربي
3801009782
نواف بن حامد بن خضر البطيحي اللحياني
3801010505
نواف شرقي شاووش الحربي
3801008501
ناصر سعيد محمد ال ربيع الحارثي
3801011180
جارالله بن أحمد بن مطلق ال مطلق القحطاني
3801015366
محمد بن عبدالله بن محمد ابو مصامد
3801016191
سعود ين صالح بن عايض العيسى الحارثي
3801017045
يحيى بن ناصر بن محمد ال زبنة القحطاني
3801018560
فواز بن عبدالله بن ظافر ال عندل
3801008148
علي محمد موسى الفيفي
3801020911
مصطفى بن علي بن ابراهيم ال مشعوف عسيري
3801021382
محسن بن محمد بن محسن سحاري
3801022206
تركي محمد مهدي شمسه
3801008702
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السعدي
3801012419
عبدالعزيز بن منصور بن محمد العبيلي
3801016252
عبدالعزيز بن محمد بن احمد الخزمري الزهراني
3801018213
سامي بادي ناصر المرواني الحربي
3801020017
خالد بن ظافر بن سلمان آل مفطر العمري
3801010269
سبتان بن عالي بن ربيع ناصري
3801011273
عبدالله مشعل زياد المقاطي
3801018467
سعود بن سمير بن عبدالرحمن الفهيد
3801013179
سعيد بن مسفر بن محمد القحطاني
3801013396
نافع بن ممدوح بن فرحان الثنيان الشمري
3801021030
يحي بن احمد بن محمد خبراني
3801008233
عبدالحكيم عبدالله حسن الحجاج القرني
3801008399
مرزوق عبدالعزيزمرزوق حسن الثبيتي
3801022459
ابراهيم عبدالعزيز ابرهيم الحسني
3801022616
منيف مثيب غنام الجعيد
3801018813
رائد غرم الله نائش زعكان الغامدي
3801022725
عبد العزيز مصلح سليمان الخمسي العطوي
3801023405
عاصم جابر حسين سحاري
3801017673
خالد بن حسين بن حامد الحصيني القرشي
3801017736
فيصل بن صالح بن مسيب آل سعد الزهراني
3801017749
خالد بن ابراهيم بن حسين كعبي مجرشي
3801022348
نواف بن عبدالله بن سالم ال ثواب الشهراني
3801023026
طلال بن علي بن عبدالرحمن آل حلوه الشهري
3801023230
نواف بن سعيد بن غرم الله الدعجاني الغامدي
3801023493
وائل بن نواف بن لافي الفضيلي العنزي
3801023687
سعود بن حزام بن راشد الهواشله الدوسري
3801023569
ماجد بن ابراهيم بن صالح العويد
3801023757
محمد عواض سليمان النفيعي
3801023833
عبدالله بن نزال بن صالح الدمجاني العنزي
3801024178
مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الثبيتي
3801014274
عمر بن ابراهيم بن محمد العطوي
3801005739
رمزي ابكر هادي مباركي
3801005264
عطاالله بن فايز بن عطاالله الشثيلي المطيري
3801005669
عبدالاله بن عبدالله بن علي عسيري
3801005722
فيصل عيظه خلف السعدي
3801011254
رائد لافي غياض الرويلي
3701003452
خالد بن عبدالله بن مبارك ال ثواب
3701006846
عبدالله يحيى احمد ال حسنه الدوشان
3701010045
مبارك ابراهيم حسن الهلال
3801004692
ريان بن علي بن زعل العطيفي العنزي
3801005035
محمد ابراهيم راشد الرويشد
3801005112
يوسف بن ثنيان بن الدوحي الثويني العنزي
3801005643
عيسى بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشهيلي
3801009357
محسن بن محمد بن عشق العرجاني
3801014629
فارس بن عبدالله بن فارس القرفي البقمي
3801008626
عبدالرحمن بن عبدالجبار بن مبيريك الشلاحي المطيري
3801007349
عمر ظاهر الادهم المضياني العنزي
3801012602
سلطان فهد محمد الهوامله الدوسري
3801009871
سطام معجب نافع الغيداني الحربي
3801010282
عمر عاتق عتيق الصبحي
3801014254
عبدالله بن صالح بن عائض ال بن موسى الحارثي
3801020889
ظافر احمد طافر الصميدي الشهري
3801013198
علي بن عبدالله بن علي ال بريك الشمراني
3801019034
طلال بن صالح بن عبدالله المغربي
3801007191
فيصل مشبب حسن ال فرشان القحطاني
3801009139
عبدالله بن محمد بن يحي عواف حمدي
3801008112
سهل زيني عبدالوهاب حلواني
3801020141
ماجد بن عبدالله بن محمد محدري شراحيلي
3801008872
سعود بن يحيى بن علي ال مقرح القحطاني
3801010973
عبدالاله بن محمد بن سعيدال تومان الاحمري
3801012040
نواف بن فهد بن ظافر المزارقه الشهراني
3801018756
سعيد بن عبدالله بن سعد ال حشحوش القحطاني
3801010053
ريان غنيم خضران ال زاوي القرني
3801018667
سلطان أحمد فاروق شكري ال جيلالي
3801014447
صالح بن عوض بن علي آل غبران القحطاني
3801016282
طلال جابر علي العزي
3801007855
يوسف عياده عبدالعزيز الجعفري العنزي
3801013816
مترك بن عبدالله بن سعد ال شريف القحطاني
3801011776
خالد بن فهيد بن عبدالله المغيبي العتيبي
3801012826
عناد عواض مرزوق الشلوي
3801020005
عبدالرحمن بن عويض بن سفير الجعيد
3801009118
فيصل احمد غرم الله الشدوي الزهراني
3801016455
محمد بن دخيل بن محمد الدخيل
3801020587
ناصر صالح محمد العصيمي العتيبي
3801002116
سلمان علي سفر ال عبيسى الحارثي
3801019683
مالك بن محمد بن باني الاسلمي الشمري
3801022883
انس بن طة بن احمد ال علوان السفري
3801023104
فارس قاسي مقعد الرويبي السبيعي
3801022951
علي عبدالله احمد السديغي البارقي
3801022957
انس ناجع جبران الخالدي
3801022865
مشعل بن منيف مشعل السبيعي
3801023419
عبدالله عبيد عفيص النواجي الهزري.
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