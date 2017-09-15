جامعة الملك عبدالله للعلوم توفر وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وظائف شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس برنامج باحث ودعم ما بعد الدكتوراه: درجة الدكتوراه في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة).

– مدير العمليات والخدمات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، وإدارة العمليات، والهندسة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2017م.

وقالت الجامعة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي ” هنا ” .