" سيمينس " بالرياض تطرح وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس خدمات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

– مشغل مركبات الخدمة – مشروع مترو الرياض: درجة البكالوريوس فأدنى في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” هنا ” .