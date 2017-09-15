وصفات طبيعية لنفخ الخدود بحسب شكل الوجه - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تمنح الخدود المنتفخة الوجع إطلالة مميزة، لذا تعمل الكثير من النساء على تكبيرها ويلجأن لهذه الغاية إلى تقنيات جمالية مختلفة. فهن لا يعلمن أنه يمكنهنّ أن يعتمدن بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير ومنخفضة الكلفة لكن بحسب شكل وجوههن.

1- الوجه البيضاوي

يتميز هذا الوجه بأنّه أكثر اتساعاً عند مستوى الوجنتين منه عند منطقة الجبين وخط الفكين.

وصفة بودرة زهرة السوسن لتسمين الخدين: لتتمكني من تكبير وجنتيك في حالة الوجه البيضاوي عليك ترطيبه. ولهذه الغاية تحتاجين إلى تطبيق هذه الوصفة.

إمزجي في راحة يدك القليل من جل الأولوي فيرا مع نصف ملعقة طعام من بودرة زهرة السوسن. طبقي المزيج على وجهك بعد تنظيفه. وكرري هذه الوصفة إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدينها.

2- الوجه المربع

يتسم هذا الوجه بجبهة كبيرة وبخط فكين عريض. ولتسمين الوجنتين في هذه الحالة ينصح بتطبيق قناع الأفوكادو والعسل. فهو يمتلك خصائص مرطبة ومهدئة ويمنع استخدامه ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

إمزجي لبّ نصف حبة من الأفوكادو مع ملعقتي طعام من العسل لتحصلي على كريم ناعم الملمس. طبقي الكريم على وجهك لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.

3- الوجه المثلث

يتميز هذا الوجه بجبهة ضيقة وبخط فكين عريض. وفي حال أردت تسمين وجنتيك في هذه الحالة من المفيد أن تحضري وصفة الحلبة والماء.

إمزجي 3 ملاعق طعام من بودرة الحلبة مع القليل من الماء لتحصلي على عجينة منسجمة. طبقي العجينة على وجهك لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.

كرري تطبيق هذه الوصفة إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين. ويمكنك أيضاً أن تدلكي خديك بزيت الحلبة من مرتين إلى 3 مرات يومياً للغاية نفسها.

4- الوجه على شكل مثلث مقلوب

يتسم هذا الوجه بجبهة عريضة وبذقن وخط فكين ضيقين. وفي هذه الحالة يمكنك تسمين وجنتيك من خلال هذه التمارين.

التمرين الأول: قفي أمام المرآة وابتسمي بطريقة مبالغ فيها. وحافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان. وبعد ذلك دعي عضلات وجهك تسترخي وكرري هذا التمرين 5 مرات.

التمرين الثاني: أنفخي وجنتيك وحافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان. وكرري هذا التمرين 5 مرات.

التمرين الثالث: دلّكي خديك بواسطة يديك وبحركات دائرية من أعلى إلى أسفل لمدة دقيقتين فقط. وكرري ذلك مرتين يومياً.

5- الوجه المستدير

لتسمين الوجنتين في حالة الوجه المستدير ننصحك بأن تطبقي عليه قناع الخميرة. لذا تحتاجين إلى القيام بهذه الخطوات.

إمزجي القليل من خميرة الخبز مع كمية مناسبة من الماء لتحصلي على عجينة منسجمة.

أتركي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق. طبقي العجينة على وجهك لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك اغسليه جيداً.

بللي قطعة من القطن بعصير الليمون على المناطق الدهنية. رطبي بشرتك بالكريم المناسب لها.

