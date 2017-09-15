تزايد أعداد الجياع في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

كشف تقرير للأمم المتحدة عن الأمن الغذائي في العالم نشر اليوم الجمعة أن عدد الجياع في العالم عاود ارتفاعه بعد تراجع مستقر دام عشر سنوات، فشمل 815 مليون شخص في 2016 أي 11% من سكان الأرض.

وتابع التقرير الذي نشرته ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة -منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وبرنامج الأغذية العالمي- أن ارتفاع عدد الأشخاص الذي يعانون من الجوع ب38 مليونا العام الماضي ” مرده إلى حد كبير اتساع رقعة النزاعات العنيفة والصدمات المناخية “.