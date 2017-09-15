بالفيديو.. رسالة قوية من الشاعر " القرقاح " للمحرضين على الحراك المزعوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه الشاعر ” فلاح القرقاح ” رسالة شديدة اللهجة للمحرضين على الوطن في الحراك المزعوم.

وقال ” القرقاح ” في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ” برود رمال بلا مسكا ولا عنبر.. ياللي تحدونا في نصف سبتمبر بره.. ومن جمعكم ينقلع بره ” .

وحاول مجموعة من الحاقدين على المملكة أن يُظهروا حجم قوتهم وضرب وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته ونشر الإرهاب، وزعزعة الأمن، فكانت محاولات ” تويترية ” فاشلة مثل ” حنين ” و ” 21 أبريل ” وغيرها كثير.. وآخرها ما يسمى بحراك ” 15 سبتمبر ” ، يرجع دعمها في الأصل لدول اعتادت على استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاربتها ونشر الإرهاب فيها.

لكن المملكة وشعبها وقفوا بكل حزم وصرامة ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تصدّت لأعمال العنف والإرهاب، فحاربته محليا وشجبته وأدانته عالميا.

