بالصور.. مرسيدس مايباخ تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت

فرانكفورت (صدى):

ليست مرسيدس AMG وحدها التي تألقت في معرض سيارات فرانكفورت، فمرسيدس مايباخ كان لها نصيب من الأضواء على المسرح كذلك.

حيث جلبت مرسيدس مايباخ إلى معرض سيارات فرانكفورت موديلان أحدهما هو الأفخم بين سيارات SUV، والأخرى هي أفخم سيارة كشف في العالم.

أولهما هي مرسيدس مايباخ G650 لاندأوليت، وشكلها يتبع خطى G63 AMG 6×6 و G500 4×4²، ولم يتم صنع سوى 99 نموذجًا منها بمحرك تيربو مزدوج 6 لتر 12 سلندر قوة 630 حصان و1,000 نيوتن.من عزم الدوران، وبالإضافة إلى ذلك فارتفاعها عن الأرض يصل إلى 450 ملليمتر، أي أنّها الأفضل من ناحية الخروج على الطرق الوعرة.

أما بالنسبة لسيارة الكشف الأكثر فخامة في العالم، فنحن نتحدث بالطبع عن فيجن 6 كابريوليه الاختبارية والتي من المقرر وصول نسخة إنتاجية لها خلال العقد المقبل، وهي تأتي بأربعة موتورات كهربائية ما يسمح لها بإنتاج قوة 750 حصان والانطلاق من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال أقل من 4 ثوان مع سرعة قصوى 250 كيلومتر في الساعة.

