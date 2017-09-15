 بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية

بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك عبر تطبيق ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تدخل إلى أحد المراكز التجارية الكبرى في البحرين.

وتعليقاً على الفيديو كتبت حلا: ” أحبكم وايد والله لا يحرمني من حبكم والله ” .

وبدا في الفيديو أن جمهوراً كبيراً كان في انتظارها، وقد علا الصراخ عند وصولها، وتفاعل معها الحاضرون من كل الأعمار.


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