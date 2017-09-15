بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك عبر تطبيق ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تدخل إلى أحد المراكز التجارية الكبرى في البحرين.

وتعليقاً على الفيديو كتبت حلا: ” أحبكم وايد والله لا يحرمني من حبكم والله ” .

وبدا في الفيديو أن جمهوراً كبيراً كان في انتظارها، وقد علا الصراخ عند وصولها، وتفاعل معها الحاضرون من كل الأعمار.