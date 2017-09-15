بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حلا الترك تٌثير ضجة في أحد المراكز التجارية
نشرت الفنانة الشابة حلا الترك عبر تطبيق ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تدخل إلى أحد المراكز التجارية الكبرى في البحرين.
وتعليقاً على الفيديو كتبت حلا: ” أحبكم وايد والله لا يحرمني من حبكم والله ” .
وبدا في الفيديو أن جمهوراً كبيراً كان في انتظارها، وقد علا الصراخ عند وصولها، وتفاعل معها الحاضرون من كل الأعمار.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19205 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يسعد هاالوجه
دووووم الضحكه ي عسسسسسل
حاولي بس تكثرين شرب لحليب السعودية
علشان تكبرين بسسسسسرعة
ونقدر نتفاهم🤗