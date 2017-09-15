بالصور.. حرس الحدود يستعد لبدء تنفيذ التمرين البحري المشترك " خليج السلام ٦ " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انفاذًا للتوجيه الكريم بالقيام بالإجراءات التنفيذية لقرارات الاجتماع ٣٥ لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستعد حرس الحدود السعودي لبدء تنفيذ التمرين الخليجي البحري المشترك ” خليج السلام ٦ ” والذي سوف ينطلق بمياه الخليج العربي بمشاركة خفر السواحل البحريني والكويتي وبمساندة طيران الأمن السعودي خلال الفترة ٢٧- ٢٩ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وتأتي هذه التمارين ضمن الخطة السنوية التدريبية لحرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليج العربية والتي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين حرس الحدود السعودي ونظرائه بدول مجلس التعاون، وصقل وتأهيل الأطقم البحرية من ضباط وأفراد واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات في عمليات الأمن البحري والبحث والانقاذ من خلال تنفيذ العمليات المشتركة والتدريب على تنفيذ العمليات البحرية في مختلف الظروف.

