بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب
أثارت المطربة الكويتية شمس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو لها وهي ترتدي النقاب في أحد المتاجر الكبرى.
وبدت شمس في الفيديو وهي تستمتع بوقتها وتضحك وتغني، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين حيث كتبوا: ” خلي العباية والحجاب لأهله الي يفتخرون فيه مو انت ” و ” حرام لو ضليتي هيك متسترة؟ ” .
يذكر أن النجمة الكويتية كانت أثارت الانتقادات مؤخرًا من خلال نشرها، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، صورة لها وهي ترتدي السروال القصير.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19205 ] نشر منذ 1 ساعة
مالقت من يطفي لها ناااار الحرااايق
المحنه محنه🤗🤗🤗
العدواني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
شابه معها المحنه وبقوووووووه
مرسيدس[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 19 دقيقة
وش الأسلوب في الطرح ياصدى سروال قصير اسمه شيرت هههههه / القرني قاهرهم وش عرفك انت والعدواني انها محنه شكلكم دكارته علم نفس حقكم من وداكم مستشفى في الطايف اسمه شهار
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 11 دقيقة
انا اشوف انها افضل عاهره بالوسط الفني
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19205 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههه ههههههههه
ياغبي في فرق بين السروال القصير
والشيرت
بس كلها ماتركب على شنطة المرسيدس
يامرسيدس إنتا😂😂😂😂😂😂😂
زائر[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 6 دقائق
شمش بالحجاب احلي كتيير .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19205 ] نشر منذ 3 دقائق
المرسيدس سيارة جميلة
ومحد يركبها الا ويمدح الركبه فيها
يكفيك يوم تفلخ كفراتها الخلفيه
وتنفرش لم على كيفك😁😁😁