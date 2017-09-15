بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت المطربة الكويتية شمس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو لها وهي ترتدي النقاب في أحد المتاجر الكبرى.

وبدت شمس في الفيديو وهي تستمتع بوقتها وتضحك وتغني، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين حيث كتبوا: ” خلي العباية والحجاب لأهله الي يفتخرون فيه مو انت ” و ” حرام لو ضليتي هيك متسترة؟ ” .

يذكر أن النجمة الكويتية كانت أثارت الانتقادات مؤخرًا من خلال نشرها، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، صورة لها وهي ترتدي السروال القصير.

