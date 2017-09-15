 بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب

بالفيديو.. شمس تٌثير الجدل بارتداءها للنقاب
أماني الغامدي(صدى):

أثارت المطربة الكويتية شمس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو لها وهي ترتدي النقاب في أحد المتاجر الكبرى.

وبدت شمس في الفيديو وهي تستمتع بوقتها وتضحك وتغني، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين حيث كتبوا: ” خلي العباية والحجاب لأهله الي يفتخرون فيه مو انت ” و ” حرام لو ضليتي هيك متسترة؟ ” .

يذكر أن النجمة الكويتية كانت أثارت الانتقادات مؤخرًا من خلال نشرها، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، صورة لها وهي ترتدي السروال القصير.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة

شابه معها المحنه وبقوووووووه

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 19 دقيقة

وش الأسلوب في الطرح ياصدى سروال قصير اسمه شيرت هههههه / القرني قاهرهم وش عرفك انت والعدواني انها محنه شكلكم دكارته علم نفس حقكم من وداكم مستشفى في الطايف اسمه شهار

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 11 دقيقة

انا اشوف انها افضل عاهره بالوسط الفني

[ عدد التعليقات: 19205 ] نشر منذ 7 دقائق

هههههههه ههههههههه
ياغبي في فرق بين السروال القصير
والشيرت
بس كلها ماتركب على شنطة المرسيدس
يامرسيدس إنتا😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 6 دقائق

شمش بالحجاب احلي كتيير .

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