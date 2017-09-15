تفاصيل العثور على جثة في قارب بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

باشرت شرطة تاروت التابعة لمحافظة القطيف بلاغاً بالعثور على جثة مقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر مشنوقا في قارب صيد في دارين، حيث عثر على جثته متدلاة من حبل في القارب.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية زياد الرقطي، أن شرطة تاروت التابعة لمحافظة القطيف باشرت بلاغاً من قبل قيادة حرس الحدود بدارين بالقطيف، يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا بحبل في أحد قوارب الصيد.

وأوضح المتحدث، أنه وبعد مباشرة الموقع من قبل المختصين بالشرطة، اتضح أن الجثة تعود لمقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر، وأن المعاينات الأولية تشير إلى فرضية أنه أقدم على الانتحار شنقاً، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة وجرى نقل الجثة لإخضاعها للفحص للتأكد من أسباب وملابسات الوفاة.