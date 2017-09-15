أسباب طبية لانقطاع الطمث المبكر عند السيدات - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

كشفت دراسة طبية صادرة عن قسم الغدد الصماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، عن تزايد حالات انقطاع الطمث المبكر في صفوف اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين الثلاثين إلى الأربعين عام.

يوضح الأطباء أن هذه الظاهرة، قد تكون نتيجة العوامل الوراثية، حدوث اضطرابات هرمونية، تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية إلى أن تصل إلى مرحلة التوقف التام.

يحدد الأطباء أكثر الاسباب المسؤولة عن انقطاع الطمث المبكر أبرزها:

اسباب نفسية وعصبية تؤكد الدراسات الطبية الصادرة عن وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة الأميركية، أن السبب الرئيس في التوقف المفاجئ للدورة الشهرية، انقطاع الحيض في أكثر من %50 من الحالات، قد يعود إلى اسباب عصبية واضطرابات عاطفية تتعرض لها السيدات، نتيجة صدمة نفسية شديدة ” فقدان عزيز، مواجهة مشكلات عائلية ” ، ما يترك أثره على انتظام الدورة الشهرية، نتيجة وجود جزء معين في المخ يتأثر بشكل كبير بالمنبهات الخارجية التي تتسم بطابع الصدمات النفسية.

سوء التغذية يلعب كل من سوء التغذية واتباع الحميات الغذائية الخاطئة وما يصاحبها من أمراض فقر الدم، ضعف الحالة الصحية للجسم، دور سلبي على كفاءة عمل الجهاز الهرموني، فينجم عنه انخفاض حاد في إفراز هرمون ” الإستروجين ” في مرحلة مبكرة قد تبدأ من سن المراهقة وتستمر حتى الثلاثين.

اضطرابات الوزن تؤكد أبحاث طبية صادرة من جامعة ويسكنسون الأميركية أن زيادة الوزن والإفراط في تناول الدهون، قد تؤدي إلى %30 من حالات انقطاع الطمث المبكرة. الإصابة بأمراض معينة ينقطع الحيض بصورة فجائية نتيجة إصابة السيدات بأمراض معينة ” الاضطرابات في عمل الغدة الدرقية، النوع الثاني من السكري، أمراض الكبد، ضغط الدم، أمراض المهبل المعروفة باسم تكيس المبايض، ارتفاع هرمون الحليب في الدم ” .

ووفقا للأبحاث الطبية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للتخصصات الطبية في مدينة شيكاغو، تشمل أبرز أعراض حدوث الطمث المبكر:

اضطرابات الدورة الشهرية: حدوث خلل هرموني ونقص متزايد في إفراز هرموني ” الإستروجين والبروجستيرون ” في الجسم، يسبب تباعد في نزول الدورات الشهرية.

تغييرات في الثدي: تشعر السيدة في هذه المرحلة بانتفاخ في الثديين، زيادة في الحجم، آلام متفرقة في هذه المنطقة.

اضطرابات هرمونية: ينتج عن انقطاع الطمث المبكر حدوث اضطرابات في إفراز هرمونات المبيض لفترة قد تستمر إلى 3 سنوات قبل الانقطاع التام.

المؤشرات الجسدية: تحدث بعض العلامة التي تدل على تعرض الجسم لانقطاع الطمث المبكر ” السخونة الشديدة، تعرق غزير أثناء الليل، ارتخاء في العضلات وضعف الأداء البدني، الصداع، الأرق، الإكتئاب في هذه المرحلة ” .