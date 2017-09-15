بالفيديو.. شباب يعتدون على محل تجاري وحراسه بالعرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شباب يعتدون على محل تجاري وحراسه بالعرضيات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة العرضيات فيديو تم رصده من كاميرات لمحل تجاري يوضح فيه مجموعة من شباب المحافظة يعتدون على أحد المحلات التجارية الكبرى بالمحافظة مما يطلقون عليهم ” الدرباوية ” ، ويوضح الفيديو قيام الشباب بالاعتداء على المجمع وحراسه في وقت متأخر من الليل.
وعبر العديد من المواطنين بالمحافظة عن تذمرهم الشديد عن ما حدث في المحافظة وأن هذه الفئة تعتبر دخيله على شبابهم، مطالبين برصدهم وردعهم وتطبيق العقاب الشديد عليهم، كما طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية ووضع نقاط تفتيش وظبط مثل هذه التصرفات لعدم تكررها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19202 ] نشر منذ 51 دقيقة
المشكلة يوم تجي تتكلم مع ابو وحدن منهم
يبوفلان ترى ولدك كذا وكذا
قال لا👺
ولدي احسن واحد ويصلي احسن مني ومنك
واعوذ بالله من الحسد ومدري وشو
ولا دقو عليه قسم الشرطة
يافلان فلان ولدك
رجع يدسدس وجهه
هذي تربيتكم وحصادكم
يعني منت شايف ولدك مايرجع الا آخر اليل ووجهه مقلوب وريحته طاااااقه
ضفو عيالكم من الشوارع.