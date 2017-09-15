السعوديون على قلب رجل واحد يعلنوها مدوية: " قسما بالله ما اخونك ياوطن " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يسمو الوعي السعودي ويرقى متماسكاً فوق كل دعوات شق الصف وصيحات الفتنة المشبوهة الممولة، تلاحم تصقله المواقف وتثبته الشدائد ليقف الشعب السعودي ثابتا مع قيادته رافضاً للإرهاب مبطلاً كيد أعدائه ناثراً محاولات تغيير ثقافته في مهب الريح.

ويضرب السعوديون مرة أخرى مثالاً لتوحدهم خلف قيادتهم ويدشنون هذه المرة هاشتاج قسما بالله ما اخونك ياوطن ليتصدر الترند المحلي بالمملكة رداً على كل خائن وداعٍ للفتنة والفرقة.

وتتوالى التغريدات التي تظهر المعدن الأصلي النفيس الذي جبل منه شعب المملكة دفاعاً عن الأرض والعرض والدين ضد دعاة التخريب والدمار، رافضين المؤامرات التي تحاك لهذا الوطن المعطاء أرض الحرمين الشريفين صمام الأمان والدفاع الأول عن الأمة ومقدساتها.

وأطلقت عضو مجلس الشورى الأستاذة نورة الشعبان تغريدة حملت هاشتاجات داعمة للموقف الجمعي

وقال ماجد علي ” مواطن ” : “ اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره ”.

وكتب أبو ميرال: “ نجدد البيعة والسمع والطاعة لولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وليخسأ حراك 15 سبتمبر، قسما بالله مااخونك يا وطن ”.

“ قسما بالله مااخونك يا وطن اللهم آمنّا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيّد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أدِم على بلادنا كل خير آمين ” ، غرد بها خالد العقيف.

وعلق أيضاً مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” المهندس خالد السالم : ” اللهم احفظ على بلادنا دينها ومقدساتها وأمنها وولاة أمرها..اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ”

وتضامن الشاعر الكويتي حامد زيد مع أبناء وطنه الثاني قائلاً : ” موطني عشت فخر المسلمين ”

يذكر أن المملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، إذ أسهمت بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية، التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تطبقها المملكة، إلى جانب تعزيزها وتطويرها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.