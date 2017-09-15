تعليق قوي من وزير خارجية البحرين على تهديد الحوثيين للإمارات والمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

تعليق قوي من وزير خارجية البحرين على تهديد الحوثيين للإمارات والمملكة
علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تهديد زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، لدولة الإمارات بأنها ” باتت في مرمى صواريخ ” جماعة الحوثي، كما هدد بقصف المملكة بطائرات دون طيار، قائلا: ” لا أخشى على بلد شعبها وفي أصيل، وعدوانها حوثي وشريفة ” في إشارة إلى إيران.
وكتب الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: “ رب كلمة قالت لصاحبها: دعني فأنا أكبر من فمك ” .
وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، وصف إيران بـ ” الدولة الشريفة ” ، في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأثار انتقادات حادة من الدول الداعية لمكافحة إرهاب قطر.
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