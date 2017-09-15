تعليق قوي من وزير خارجية البحرين على تهديد الحوثيين للإمارات والمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تهديد زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، لدولة الإمارات بأنها ” باتت في مرمى صواريخ ” جماعة الحوثي، كما هدد بقصف المملكة بطائرات دون طيار، قائلا: ” لا أخشى على بلد شعبها وفي أصيل، وعدوانها حوثي وشريفة ” في إشارة إلى إيران.

وكتب الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: “ رب كلمة قالت لصاحبها: دعني فأنا أكبر من فمك ” .

وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، وصف إيران بـ ” الدولة الشريفة ” ، في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأثار انتقادات حادة من الدول الداعية لمكافحة إرهاب قطر.