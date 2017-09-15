مرض نادر يجعل مراهقة تأكل شعرها حتى الموت - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أٌصيبت مراهقة إيطالية تٌدعى ” ياسمين ” 16 عاماً ، بمرض نادر وغريب جعلها تنتف شعرها هوساً ثم تاكله حتى لقي ماتت.

وكشف أحد الأطباء عن نبذه لهذا المرض النادر والغريب مؤكدا، أن المرض نفسه اسمه غريب أيضاً، وهوRapunzel Syndrome المعروف عربياً باسم ” متلازمة رابونزل ” الدافعة بعض الأشخاص للوصول إلى ما يسمونه Trichotillomnia باللاتيني، بسيرته المشيرة إلى أنه نوع من ” هوس نتف الشعر ” الذي لو احتدم، فقد يتطور إلى ما كان يحدث لصاحبة شعر طويل، اسمها ” رابونزل ” الوارد بقصص كتبها شقيقان ألمانيان، هما جايكوب وفيلهلم غريم، الراحلان في القرن الثامن عشر.

واكتشف الأطباء أن معدتها ملتهبة

ولأن المعدة لا تهضم الشعر المعطل وجوده جهاز الهضم، خصوصاً الأمعاء الغليظة، فإن الأطباء يعالجون ما يحدث من التهابات بالجراحة، إلا أن استمرار المعتل بالمرض أسيراً لنتف شعره، يجعله يأكله مجدداً في إدمان قاتل، كالذي حدث من التهاب بأمعاء Jasmeen Beever المقيمة وعائلتها في بلدة Skegness البعيدة عند ساحل بحر الشمال في إنجلترا 240 كيلومتراً عن لندن.

هناك، في الكلية التي تدرس فيها، انهارت بسبب الالتهاب، فنقلوها الأسبوع الماضي إلى مستشفى اكتشف أطباؤه أن معدتها ملتهبة بكرات الشعر، وجهاز هضمها فاقد وظيفته، وفقاً لموقع lincolnshire live الإخباري، ومنه انتشر إلى سواه معززاً بصورتها المنشورة أعلاه، وإلى يسارها صديقتها Billie القائمة حالياً بحملة جمع تبرعات لمساعدة عائلتها المفجوعة.

راحة ورضا، ثم بندم

حاول الأطباء جهدهم لإنقاذها، لكن المحاولات باءت بفشل تلاه آخر، إلى أن لفظت ياسمين المراهقة أنفاسها الأخيرة، فشيعوها إلى مثواها الأخير وواروها التراب، ضحية لما سموه ” هوس نتف الشعر ” الوارد بسيرته أن مكتشفه هو الطبيب الفرنسي Henri Hallopeau François الراحل في 1919 بعمر 77 سنة.