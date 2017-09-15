برنامج " منارة نورة " في استقبال طالبات جامعة الأميرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تستقبل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مع بدء انطلاق العام الدراسي طالباتها المستجدات يوم الأحد القادم بعدة برامج تعريفية منها برنامج ” منارة نورة ” ،حيث تم توجيه الكليات وعددها 14 كلية منذ وقت مبكر لتفعيل برامج متكاملة لتزويد الطالبة بالمعلومات التي تحتاج إليها مستقبلا .

وأوضحت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة بنت محمد الفائز، أن الجامعة استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي 1438 /1439 هـ، تحقيقاً لما تسعى إليه من التميز والريادة في مجال التعليم الجامعي وبناء مجتمع المعرفة، مؤكدة أن تهيئة الطالبات المستجدات في الجامعة من المهام التي يحرص عليها الجميع تحت إشراف معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، حيث خصص لكل كلية موعدا لعمل جولة للطالبات المستجدات للتعريف بمحتويات المدينة الجامعية ومدته ساعتين ونصف.

وأضافت الفائز ،أن التهيئة تهدف إلى تزويد الطالبات بمختلف المعلومات التي يحتجنها مستقبلاً، وهي عملية تبادلية تمنح للجامعة استقراراً في المستويات الأولى، وتقلل من تعثر الطالبات لدواعي غياب المعرفة بالبيئة الجامعية ومتطلباتها، وتضمن تفاعل كافة مكاتبها وإداراتها المتخصصة لتقديم الخدمات والاستشارات لهن، بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهن ومواهبهن، إضافةً إلى تقديم الدعم للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مركز (مساندة الطالبات ذوات الاحتياجات الخاصة) وبرنامج (الوصول الشامل)، كما تم الإعداد المبكر للجداول الدراسية للطالبات بعد استخراج البطاقات الجامعية لهن مع أداء اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية، والذي سبقه إجراء مقابلات شخصية واختبار قبول لمرشحات الكليات الصحية، واختبار موهبة لمرشحات كلية التصاميم والفنون، وذلك وفق خطة محكمة تضمن بدء العملية التعليمية في يوم الأحد 26 /12 /1438هـ، علماً بأن احتساب نسبة الحضور سيكون من اليوم الأول للدراسة.