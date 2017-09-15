القيادة تبعث بالتهنئة لحاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السير بوب دادي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السير بوب دادي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.