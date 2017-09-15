بالصور.. مواطنو المكسيك يستقبلون نتنياهو بعلم فلسطين وصور الانتهاكات - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو(صدى):

نظم مئات النشطاء فى المكسيك، مظاهرات حاشدة وفعاليات منددة بزيارة رئيس الحكومية الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى وصل إلى كولومبيا، ورفع المشاركون فى الاحتجاجات صورا للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.

وأظهرت صور وكالة الأنباء الفرنسية، حمل المتظاهرون العلم الفلسطينى واحرقوا العلم الاسرائيلى والأمريكى الذى يصمت أمام انتهاكات الاحتلال كما وضعوا لافتات على الجدران تندد بسياسات نتنياهو التى تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى وأخرى مسيئة له، بسبب ارتكابه المجازر والتطهير العرقى ضد الفلسطينيين.

