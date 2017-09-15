اجتماعات أستانا تتواصل بهدف توسيع مناطق خفض التصعيد - صحيفة صدى الالكترونية

أستانا(صدى):

تتواصل في عاصمة كازاخستان اجتماعات أستانا 6 في يومها الثاني بشكل رسمي، والتي سبقها سلسلة اجتماعات بين خبراء الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية أن المشاركين في اجتماعات أستانا 6 وافقوا على تفعيل مناطق خفض التصعيد الأربع.

وكانت مصادر في أستانا قد أفادت بالتوصل إلى تقريب في وجهات النظر بين موسكو وطهران وأنقرة حول إدلب تقضي بتنظيم رقابة مشتركة لوقف إطلاق النار فيها، وسط توقعات بـأن يبحث أستانا 6 أيضاً تعزيز وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد الأخرى.

وفي اليوم الأول للاجتماعات، أمس الخميس، أعلن رئيس كازاخستان أن بلاده مستعدة لإرسال قوات سلام إلى سوريا إذا وافق مجلس الأمن على ذلك.

من جهته، قال الوفد الروسي المتواجد في العاصمة الكازاخسية إن مراقبة وقف النار في إدلب من مهمة الدول الـ3 الضامنة، مؤكداً أن أطراف أستانا 6 قريبة من الاتفاق على منطقة 4 لخفض التصعيد. وأشار إلى أن هذه الجولة من أستانا ” ختامية ” .

وكانت مصادر قد كشفت سابقاً إلى احتمال ” توسيع عملية أستانا بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط ” .