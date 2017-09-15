بالفيديو.. إبراهيم الصلال يتعافى ويشكر محبيه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعافى الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال ووجه رسالة إلى محبيه، عبر مقطع فيديو نشره ابنه مزعل إبراهيم الصلال على حسابه في ” تويتر ” ، طمأنهم من خلالها على تحسن صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وقال الصلال: ” شكراً لكم جميعاً.. أبشركم إخواني وأخواتي أني طلعت من المستشفى وصحتي زين ولله الحمد ، أشكر كل من سأل عني وكل من اتصل بي وكل من زارني.. ولله الحمد أنا بخير وعافية ومشكورين على تواصلكم وتفاعلكم معي.. والله لا يوريكم مكروه في عزيز.. الحمد لله “.

يذكر أن الفنان القدير قد تعرض لأزمة صحية طارئة ألزمت دخوله المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث ثبتت إصابته بجلطة بسيطة في الرأس.

و استحوذت الحالة الصحية للفنان إبراهيم الصلال باهتمام رسمي وشعبي، نظراً لمكانته الكبيرة لدى محبيه في الوطن العربي، فهو من جيل الرواد في الفن الكويتي، وانضم في العام 1959 إلى ” فرقة المسرح الشعبي ” كما أثرى الدراما الخليجية بحوالي 70 مسلسلاً، إضافة إلى حضوره الكبير عبر المسرح والإذاعة.

pic.twitter.com/RDRdZBuZRc