قتلى وجرحي في اشتباكات مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح في اشتباكات اندلعت بين الطرفين في عدة مواقع شمال غرب تعز.

يأتي ذلك فيما قُتل وأُصيب أكثر من 20 مسلحاً من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وأفادت مصادر ميدانية أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في محيط جبل سبحطل، وقتل أكثر من 8 مسلحين وأصيب 12 آخرون، إضافة الى تدمير آليات عسكرية ومخازن أسلحة.

وقالت المصادر إن المعارك اندلعت عقب محاولة تسلل للميليشيات نحو مواقع الشرعية في جبل “سبحطل” بمحيط مديرية باقم.