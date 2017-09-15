سيدة تقتل زوجها وتقطع لسان والدته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أنهت سيدة مصرية حياة زوجها وحماتها بطريقة وحشية، حيث قامت بطعن زوجها مرات عدة في أنحاء متفرقة من جسمه، ثم قامت بقطع لسان والدته.

وفي تفاصيل الجريمة أنها طلبت الإذن من زوجها للذهاب إلى منزل والدها الذي توفي بسبب مرض في الكبد.

إلا أن الأخير أشار عليها بطلب الإذن من والدته التي رفضت ذلك، وقد انتظرت خلودهما إلى النوم وتسللت إلى المطبخ لإحضار السكين وقامت بقتل الزوج ثم طعنت والدته في قلبها وقطعت لسانها.

فيما تمكنت قوات الشرطة المصرية من ضبط المتهمة وتقديمها للمحاكمة.