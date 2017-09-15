" الهيئة " تضبط وافد يدعي الرقية الشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، أحد مدعي الرقية الشرعية وأحالته إلى جهة الاختصاص بعد إيقافه من قبل الفرق الميدانية، إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بالرياض الشيخ محمد السبر، أن الشخص المحال لجهة الاختصاص من جنسية عربية وتم ضبطه من قبل اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي.

وأشار إلى أن اللجنة الميدانية ترفع توصياتها إلى إمارة المنطقة بناءً على متابعة الرقاة والطب الشعبي، موضحاً أن اللجنة مشكلة من عدة جهات وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب.