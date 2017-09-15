توظيف 5 صقور لمكافحة الحمام - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

استخدمت بلدية الدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية باريس، 5 صقور مدربة، بهدف مطاردة أسراب الحمام ومنعها من إلقاء فضلاتها على المباني.

وسيتم توظيف الصقور لإبعاد الحمام الذي يلوث مباني مجمع سكني في حي ” دو بويسون سانت لويس” ، الذي يكثر فيه الحمام.

وستطارد الصقور مهمة الحمام، وتبعده عن المجمع لمدة 10 أيام، خلال أكتوبر المقبل، مما يمهد لهجرة الحمام إلى أماكن أخرى بعيدا عن المجمع.

وتبلغ الأضرار الناجمة عن إلقاء الحمام فضلاته على المنطقة المذكورة، سنويا بـ150 ألف يورو، نتيجة عمليات النظافة والدهانات المستمرة للمباني.