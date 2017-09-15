استخراج رصاصة من معدة طفلة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استخرج فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، رصاصة من معدة طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام.

وقال عبدالله بن سعيد الغامدي المتحدث الرسمي بصحة بيشة، إن طوارئ مستشفى الملك عبدالله في بيشة استقبلت طفلة مصابة بطلق ناري في الجهة اليسرى من جسدها واخترقت الرصاصة البنكرياس لتستقر في معدة الطفلة.

وأضاف الغامدي : تدخل فريق طبي مختص بقيادة الدكتور عبدالرحمن المعاوي استشاري جراحة أطفال، وتم استخراج الرصاصة وإصلاح فتحات المعدة وخرجت الطفلة من المستشفى يوم أمس الخميس بصحة جيدة.