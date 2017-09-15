خبيرة لغة جسد تكشف خيانة الزوج من وقفته - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت خبيرة لغة الجسد الأمريكية باتي وود، أنه الآن لم يعد الأمر مستحيلاً، للمرأة ان تتأكد من خيانته لها من عدمه، ولن تحتاج إلى مراقبة جواله للتأكد مما سبق، فمن خلال مظهره وطريقة وقوفه في إمكانك معرفة كل ما يشغل بالك عن زوجك.

حيث كشفت باتي في تصريحات صحفية، أن “ انجذاب الرجل إلى امرأة أخرى يؤدي إلى زيادةٍ في هرمون التستوستيرون لديه، ما ينتج عنه تغيرات طفيفة في جسمه ” .

وقالت وود: “ في حال ظهرت تغيرات فجائية على الجسد فذلك يعني شيئاً أكثر خطورة، إذ يعمد الشخص غير المخلص إلى الظهور بشكل الرجل المسيطر، أو ما يعرف بالرجل ألفا ” .

وأضافت: “ أهم المتغيرات التي تطرأ على الجسم: الوقوف متباعد الساقين، أو مفرود الكتفين مع رفع مستوى الصدر إلى الأعلى على غير العادة، وغالباً ما يحدث ذلك للتعبير عن الثقة الزائدة التي حصل عليها من خلال العلاقة الجديدة ” .

وأكدت وود أن “ الساقين المتباعدتين أمر مثير للاهتمام بشكل خاص، فالوقوف بهذا الشكل قد يعكس وقفة طبيعية، يحاول من خلالها الشخص الاسترخاء، لكن إذا حاول فرد كتفيه أوسع قليلاً من المعتاد، فذلك يشير إلى أن الشخص يشعر بثقة زائدة ” .

وأوضحت أن “ اللاوعي لدى الرجل الخائن يحاول إرسال إشارات عن تمتعه بالسلطة والهيمنة عن طريق إظهار الجسم بحجم أضخم”. وتشير لغة الجسد أيضاً إلى أن هذه الوقفة تعكس استعداد جسمك في حالة هجوم شخص آخر، وتعتقد وود بأن هذه العلامات قد تعكس بأن “الرجل لديه عشيقة جديدة يريد حراستها ” .

ومن السمات الأخرى لهذه الوقفة بأنها تجعل الأعضاء التناسلية للرجل في موضع خطر، وهذا ما قد يكون وسيلة لإرسال رسالة تقول: إن الرجل لا يخاف، ويعتقد بأنه قوي جداً، ولا أحد سيحاول إيذاءه. وشددت وود على أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق إذا كان هذا السلوك اعتيادياً، لكنَّ هذه العلامات قد تكون ذات معنى في حال كانت هناك شكوك حيال خيانة الطرف الآخر.