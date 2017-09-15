تفاصيل اكتشاف جثة كائن بحري مرعب بعد إعصار هارفي - صحيفة صدى الالكترونية

تكساس - الولايات المتحدة(صدى):

ألقت أمواج البحر على شواطئ تكساس جثة كائن بحري غامض، بعد الإعصار ” هارفي ” الذي ضرب الولاية مؤخرا، ما أدى لإثارة الرعب لعدم معرفة نوعه وشكله المثير للذعر

وطلبت بريتي ديساي مديرة التواصل الاجتماعي في جمعية أودوبون الوطنية، وهي مؤسسة بيئية معنية بالحفاظ على الحيوانات، المساعدة في التعرف على الكائن، وذلك عبر تغريدة لها على موقع ” تويتر “.

ووجهها متابعو الحساب للتواصل ديساي مع عالم الطبيعة كينيث تاي من متحف التاريخ الطبيعي، وقال الأخير إن الحيوان الغامض نوع من ثعابين البحر ذي الأنياب، واسمه العلمي ” أبلاتوفيس شاوليودوس “.

وقالت ديساي : ” هذا لم يكن متوقعا. إنه ليس شيئا يراه الناس عادة على البحر. اعتقدت أنه يمكن أن يكون شيئا من أعماق البحر جرفته المياه إلى الشاطئ. كان رد فعلي فضوليا أن أعرف ما هذا “.