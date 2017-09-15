بالفيديو.. فتاة تطهي دجاجة على الفحم بمكتب عملها - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة صينية، تكشف عن طريقة شواء دجاجة على الفحم بمكتب عملها باستخدام تربة طينية للزراعة.

حيث طهت ” ياه ” الدجاجة كاملة بعد وضع الإضافات أعلاها والخضراوات بداخلها ثم غطتها بالورق الحرارى وورق الألومنيوم ثم غطتها بطينة الزراعة وأخيرا دفنتها داخل وعاء الزراعة، ووضعت الفحم بالأعلى وغطته بطلاء الأظافر ليساعد على الإشتعال.

نضجت الدجاجة بالفعل وظهرت المرأة تتناولها وبالرغم من غرابة مقاطع الفيديو التي تنشرها إلا أنها حققت 200 مليون مشاهدة عبر موقع ويبو.