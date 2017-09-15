الأرصاد: رياح سطحية وسحب رعدية على مناطق متفرقة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، الشرقية ، الرياض ونجران) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 35كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.