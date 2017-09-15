طرد مقاتلي تنظيم القاعدة في أبين اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

طرد مقاتلي تنظيم القاعدة في أبين اليمنية
انسحب مقاتلون من تنظيم القاعدة من منطقة الوضيع اليمنية، خلال عملية تمشيط قامت بها قوات خاصة مدربة من الامارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون أمس الخميس.
وقالت المصادر ان ” قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الامارات ضمن التحالف العربي دخلت مديرية الوضيع بمحافظة أبين ” ، حسب ” الشرق الأوسط “.
وأضافت ان هذه القوات ” نجحت في طرد عناصر القاعدة بعد اشتباكات محدودة ” ، موضحة ان العملية التي بدأت الاربعاء استمرت في ملاحقة عناصر القاعدة في مركز مديرية الوضيع “.
وأشارت المصادر الى ان ” القوات استحدثت نقاط تفتيش في مداخل الوضيع والطرقات المؤدية لها “.
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