طرد مقاتلي تنظيم القاعدة في أبين اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

انسحب مقاتلون من تنظيم القاعدة من منطقة الوضيع اليمنية، خلال عملية تمشيط قامت بها قوات خاصة مدربة من الامارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون أمس الخميس.

وقالت المصادر ان ” قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الامارات ضمن التحالف العربي دخلت مديرية الوضيع بمحافظة أبين ” ، حسب ” الشرق الأوسط “.

وأضافت ان هذه القوات ” نجحت في طرد عناصر القاعدة بعد اشتباكات محدودة ” ، موضحة ان العملية التي بدأت الاربعاء استمرت في ملاحقة عناصر القاعدة في مركز مديرية الوضيع “.

وأشارت المصادر الى ان ” القوات استحدثت نقاط تفتيش في مداخل الوضيع والطرقات المؤدية لها “.