تركيا: استفتاء كردستان له ثمن ولن نتردد في استخدام القوة - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

ذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لن تتردد في استخدام أي قوة بشأن استفتاء إقليم كردستان العراق.

وقال أوغلو : ” الجميع ينتظر منا اتخاذ خطوة بمن فيهم الأمريكان ونحن لا نتردد في استخدام أي قوة عندما يتطلب الأمر ” ، حسبما نقلت وكالة ” الأناضول “.

وفي نفس السياق حذر نائب رئيس الوزراء، والمتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ،أمس الخميس، من فوضى وأزمات ونتائج سلبية أخرى قد تتمخض عن الاستفتاء المزمع، مؤكدا أن إلغاءه هو صواب، مشددا، أنه ” في حال أقدم الإقليم الكردي على إجراء الاستفتاء، فإن هذه الخطوة سيكون لها ثمن، والنتائج التي ستتمخض عنها هي الفوضى والأزمات وغياب الاستقرار في المنطقة “.