اليابان تحث مواطنيها للاحتماء بالملاجئ بعد صاروخ بيونج يانج - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

حثت السلطات اليابانية مواطنيها من سكان المناطق الشمالية الشرقية إلى التوجه للملاجئ بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق جزرها.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الصاروخ الكوري الشمالي حلق باتجاه المحيط الهادي فوق منطقة هوكايدو اليابانية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن صاروخا مجهولا أطلق من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه الشرق، فيما باشر عسكريون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل تفاصيل إطلاق الصاروخ.