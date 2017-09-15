بلومبيرج: أنباء عن تأجيل طرح أرامكو إلى 2019 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت وكالة ” بلومبيرج ” الأمريكية نقلا عن مصادر لها، أن المملكة تجهز خططا بديلة لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لجزء من شركة «أرامكو» السعودية بضعة أشهر إلى عام 2019.

وأضافت الوكالة وفقاً لمصادرها، أن حكومة المملكة ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأرامكو في النصف الثاني من 2018، إلا أن الجدول الزمني ضيق.

من جهتها أكدت ” أرامكو ” أن الطرح العام الأولي المزمع للشركة ما زال يمضي على المسار الصحيح.

وقالت: ” عملية الطرح العام الأولي تمضي بشكل جيد، وأرامكو ستظل تركز على التحقق من استيفاء جميع الأعمال المتعلقة بالطرح وفقا لأعلى المعايير في الوقت المناسب ” ، وفقاً لـ ” عكاظ “.